Mercato PSG : Le Real sort une idée originale pour Kylian Mbappé.

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, est une vraie obsession pour le Real Madrid. Pour arracher le joueur de 21 ans au Paris Saint-Germain, le club espagnol réfléchirait à une nouvelle stratégie à même de faire mouche dans ce dossier.

Le Real Madrid déterminé pour Kylian Mbappé ?

Récemment, le quotidien espagnol AS a révélé que Florentino Pérez serait disposé à signer un gros chèque de 400 millions d’euros pour tenter de convaincre Nasser Al-Khelaïfi de lui céder Kylian Mbappé l’été prochain. Il faut dire que le numéro 7 du PSG est le choix numéro 1 des Socios et des dirigeants en vue de la succession de Cristiano Ronaldo en dehors et sur les terrains.

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2022, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco pourrait ainsi être l’un des principaux tubes du mercato de l’été 2020. Et pour parvenir à ses fins, outre l’argent qu’il est prêt à investir, le Real Madrid préparerait d’autres arguments afin de pousser le clan Mbappé à réclamer un départ au PSG à l’issue de la saison.

Kylian pour pousser un autre Mbappé au Real Madrid ?

Florentino Pérez et ses collaborateurs sont certains d’une chose : sortir Kylian Mbappé du Paris SG ne sera pas une mince. Disposant de moyens illimités, l’écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi n’est pas dans le besoin et une vente de l’enfant de Bondy n’est pas un sujet qui trotte dans la tête des dirigeants. Mais Zinédine Zidane veut absolument son jeune compatriote dans son groupe pour la saison prochaine et les Merengues seraient prêts à faire les efforts nécessaires afin d’attirer l’international français.

D’après les informations relayées par le journal AS et confirmées en Angleterre par The Sun, le Real songerait à inclure un autre élément du PSG dans l’opération Mbappé afin de convaincre encore un peu plus le protégé de Thomas Tuchel. En effet, la source espagnole explique que les Madrilènes voudraient aussi recruter Ethan, le jeune frère du buteur parisien.

Pensionnaire du centre de formation du PSG, le Titi de 13 ans pourrait ainsi être la clé de ce dossier dans les mois à venir. Madrid étant persuadé qu’une arrivée d’Ethan Mbappé à la Castilla pourrait constituer un argument solide pour convaincre son aîné de signer.