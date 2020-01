Barça Mercato : Umtiti dans le viseur d’Arsenal cet hiver

Samuel Umtiti n’est plus titulaire avec le Barça depuis son retour triomphal de la coupe du monde 2018. Mais le défenseur central français pourrait retrouver un bon temps de jeu avec Arsenal qui voudrait le signer cet hiver.

Barça : Samuel Umtiti à Arsenal cet hiver ?

Samuel Umtiti n’a pas les jambes carrées, non. Il a seulement perdu son statut de défenseur central titulaire du Barça suite à une blessure grave au genou qui l’avait éloigné des pelouses pendant plusieurs mois.

La nature ayant horreur du vide, Clément Lenglet s’est imposé dans la défense centrale du Barça pendant son compatriote était aux soins. Désormais, c’est bien l’ancien Nancéien qui forme avec Gerard Piqué le duo principal de la charnière barcelonaise. Et cela malgré le retour à la compétition de Samuel Umtiti, à qui l'entraîneur Ernesto Valverde n’accorde que des bouts de match.

Mais le calvaire du champion du monde pourrait prendre fin dès ce mercato hivernal. C’est en tout cas ce que souhaite Arsenal. D’après les informations divulguées par le Daily Mail, les recruteurs gunners aimeraient donner à Mikel Arteta, leur nouvel entraîneur, les moyens de remonter la pente pour espérer finir à une place qualificative pour l’Europe en signant des renforts cet hiver.

A cet effet, le nom de Samuel Umtiti a été inscrit en tête de liste des cibles hivernales d’Arsenal. On n‘attend plus que de voir les arguments que sortirait le club de Premier League pour convaincre Josep Maria Bartomeu et son staff de lui céder l’ex-défenseur central lyonnais.