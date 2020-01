OL Mercato : L’Atlético d’accord pour Lemar, mais à une condition

Avec l'intérêt de l’ OL pour ses services, Thomas Lemar pourrait bien faire l’objet d’un transfert. Réticent au départ, l’Atlético Madrid serait désormais enclin à céder à l' Olympique Lyonnais ou à un tout autre club le milieu offensif en manque de temps de jeu, à quelle condition ?

OL Mercato : réponse de l'Atéltico pour Thomas Lemar

Pour remplacer Jeff Reine-Adélaïde blessé, l’ Olympique Lyonnais avait coché le nom de Thomas Lemar qui n’a pas réussi à s’imposer à l’Atlético Madrid depuis son transfert de l’AS Monaco en juin 2018. En plus de l’ OL qui sollicite le tricolore en prêt pour six mois, deux clubs huppés de Premier League se sont aussi mis sur les rangs pour le détourner sous leurs couleurs. D’après les indiscrétions du Daily Mirror, le nouvel entraineur d’Arsenal, notamment Mikel Arteta aurait inscrit l’ancien Monégasque en tête de liste de son calepin pour cet hiver. Et pour concrétiser leur intérêt, les dirigeants Gunners seraient entrés en négociation avec leurs homologues Colchoneros, si l’on en croit la source.

Le profil de Thomas Lemar plairait également à un autre club de Londres. D’après les révélations de Foot Mercato, il s’agit de Tottenham de José Mourinho qui « est bien sûr le coup ». Informé de ces intérêts qui se multiplient, l’Atlético Madrid, qui n’avait pas prêté une oreille attentive à la requête de l’ OL, a changé son fusil d’épaule. Il serait dorénavant disposé à transférer le joueur de 24 ans lors de ce mercato.

Un transfert de Thomas Lemar, Lyon peut-il rivaliser ?

Toutefois, ce dernier ne sera pas bradé. Le club de la capitale espagnole souhaite récupérer la totalité du montant investi pour recruter le Français sur le Rocher, soit 70 M€, d’après la source. Une décision qui élimine clairement Lyon, mais qui pourrait également refroidir Arsenal. Car, il serait, à priori, difficile pour le club londonien de miser un tel montant cet hiver. Le deal est rendu difficile par la situation du joueur qui n'est pas un élément de premier niveau à son poste à l' Atleico. Après avoir acheté Nicolas Pépé au LOSC pour 80 M€ l’été dernier, Arsenal ne peut dépenser un montant proche de celui-ci en plein milieu de saisons, même si l'argent n'est pas forcement le souci de ses dirigeants.

À noter que Thomas Lemar est sous contrat avec l'Atletico Madrid jusqu'à fin juin 2023. D'après Transfermarkt, il ne vaudrait désormais que 30 M€ sur le marché des transferts, après seulement une saison et demie à Madrid.