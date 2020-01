OM Mercato : Chabrolle et Phliponeau, les jeunes en danger ?

L’ OM serait disposé à se séparer de Florian Chabrolle et d’ Alexandre Philiponeau cet hiver. De quoi se poser des questions sur le sort finalement réservé aux jeunes formés au centre de formation de l’ Olympique de Marseille.

OM mercato : Florian Chabrolle sur le départ cet hiver ?

Florian Chabrolle avait fait montre de son potentiel avec l’ OM lors de la préparation de la saison. On se rappelle que le jeune milieu de terrain avait éclaboussé de son talent durant

le match amical contre le SSC Naples (0-1). Mais il n’avait pas confirmé par la suite. Aligné lors du premier match de la saison le 10 août 2019, Florian Chabrolle avait été transparent. Une prestation qui lui a probablement coûté de ne plus être aligné par André Villas-Boas. Encore que le jeune milieu de terrain évolue à un poste où la concurrence est très rude, avec Valentin Rongier, Morgan Sanson, Maxime Lopez…

La Provence, annonce que Florian Chabrolle pourrait s’en aller de l’ OM cet hiver. Convoité par plusieurs formations de Ligue 2 lors du mercato estival, le joueur de 21 ans avait été conservé par André Villas-Boas. Cet hiver, ce sont des clubs de National 1 et de Belgique qui seraient attirés par le profil du meneur de jeu olympien. Mais Florian Chabrolle souhaiterait signer avec un club de Ligue 2. Un championnat où ses prétendants sont légion (Sochaux, Niort et Orléans). Mais ces clubs de Ligue 2 ne fonceraient qu’après avoir acquis l’assurance que le joueur peut être libéré de son contrat valable jusqu’en juin 2021.

Olympique de Marseille : Alexandre Philiponeau en Allemagne ?

C’est connu que l’ OM voudrait dégraisser cet hiver. Dans son édition du jour, le quotidien régional annonce qu’ Alexandre Philiponeau, à qui André Villas-Boas n’a accordé aucun temps de jeu depuis le début de la saison, pourrait être prêté à un club allemand ou italien lors de ce mercato hivernal.

Florian Chabrolle et Alexandre Philiponeau envoyés en prêt ? Quel message pour les jeunes de l’ Olympique de Marseille ?

Bien sûr que l’idée de céder Florian Chabrolle et Alexandre Philiponeau sur la base d’un prêt n’est pas mauvaise, d’un certain point de vue. Cela leur permettrait de grappiller du temps de jeu ailleurs plutôt que de moisir sur le banc des remplaçants de l’écurie phocéenne. Deux joueurs à qui André Villas-Boas a respectivement accordé 17 minutes et aucune minute de temps de jeu depuis le début de la saison. Alors, un prêt ailleurs devrait leur permettre de ne pas perdre leurs réflexes.

Mais que les dirigeants marseillais veuillent céder Florian Chabrolle et Alexandre Philiponeau, deux purs produits du centre de formation, suscite forcément des questions. Pourquoi céder ces jeunes alors même que Jacques-Henri Eyraud et son staff assurent faire de la formation un pilier de leur projet ? Pour leur permettre de gagner du temps de jeu, comme on l’a expliqué. Alors, l’ Olympique de Marseille n’a vraiment pas de temps de jeu à donner à ses jeunes ? C’est bien pour cette raison que Yusuf Sari a été vendu (500 000 euros) à Trabzonspor et que Christopher Rocchia a été prêté au FC Sochaux l'été passé. Une réalité vraiment inquiétante et qui, dans le fond, est un mauvais signal envoyé aux jeunes.

Pire, cette façon de faire des dirigeants phocéens pourrait susciter le découragement chez les jeunes du centre de formation au point de donner raison à Isaac Lihadji qui hésite à signer son premier contrat professionnel. Cependant, l’exemple de Billal Boutobba, parti au FC Séville avant d'en revenir la tête baissée, est encore vivace dans les mémoires.

Mais le club provençal ne devrait envisager un départ (prêt ou vente) de ses pépites qu’après avoir épuisé tous les autres recours. Et surtout, il faut cesser de se cacher derrière les exemples réussis de Maxime Lopez et de Boubacar Kamara, qui ne sont finalement qu’un taux de réussite très faible parmi les jeunes venus du centre de formation.