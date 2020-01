Mercato PSG, Barça : Neymar prêt à rester à Paris à une condition

La presse espagnole a relancé l’idée d’un départ de Neymar du PSG au prochain mercato. Il serait toujours intéressé par un retour au Barça, ce qui ne correspond pas aux dernières déclarations du joueur du Paris Saint-Germain dans les colonnes de médias français.

Neymar de plus en plus heureux au PSG ?

C'est dans les colonnes de France Football, le 16 décembre dernier que Neymar calmait les ardeurs sur son envie de départ du PSG. Le brésilien se demandait "pourquoi partir d'ici" alors qu'il se sent de plus en plus bien au club où l'entente avec ses partenaires est cordiale. Il avait aussi rappelé qu'il n'était pas seul décisionnaire puisque le Paris Saint-Germain qui réclamait 400 millions d'euros pour son retour au Barça, en réalité un stratagème pour le retenir, avait encore son mot à dire. "J'ai encore deux ans de contrat, l'équipe continue de progresser", lançait-il sobrement.

Plus du tout dans le même état d'esprit qu'au mercato de l'été dernier, lorsqu'il avait demandé un bon de sortie, Neymar a confirmé par un de ses proches, au quotidien L'Equipe, qu'il pourrait aussi bien poursuivre à Paris. Mais malgré ces informations contredisant la ligne éditoriale des médias espagnols, pas une semaine ne passe sans que ne filtrent de nouvelles rumeurs d’un départ de Neymar.

La Ligue des Champions, principal atout du Paris Saint-Germain ?

Après le feuilleton de l’été dernier, Neymar ne serait pas forcément porté sur un départ du PSG. Arrivé en 2017 contre un chèque record de 222 millions d’euros, l’international brésilien pourrait envisager une reconduction de son contrat si l’équipe de Thomas Tuchel venait à aller le plus loin possible en Ligue des Champions.

« Une des nombreuses raisons à ses envies de départ, c'est que Neymar a besoin de sentir qu'il peut gagner de grandes choses », a lancé ce proche de la star parisienne avant de se faire plus bavard. « Or, après la défaite contre Manchester United", le brésilien aurait cru nulles ses chances de remporter un jour "la Ligue des champions avec le PSG".

Mais depuis le retour aux affaires de Leonardo et les renforts de l’été passé, les choses ont nettement évolué au PSG et l’enfant de Mogi das Cruzes y serait sensible. « Aujourd'hui, le sentiment que cette équipe peut changer cela » l’habiterait désormais, surtout qu’il a développé une grande complicité avec Mbappé et qu’il « est totalement impliqué » dans le projet du club.

S’il voulait absolument retourner au Barça l’été dernier pour jouer avec Lionel Messi et Luis Suarez, l'attaquant sait désormais qu’avec l’armada offensive que possède aujourd’hui le PSG, « ils sont capables de détruire n'importe quel adversaire. » Forcement, cela change ses perspectives d'avenir. En cas de grande saison du Paris Saint-Germain, "il y a de bonnes chances pour qu'il veuille rester», lâche de nouveau l'indiscret. Même si Thomas Tuchel et Leonardo rappellent régulièrement que la Ligue des Champions n’est pas l’objectif de la saison, c’est une compétition qui pourrait compter dans la décision de plusieurs joueurs, dont Neymar et Mbappé.

Kylian Mbappé décisif dans l'avenir de Neymar ?

Profitant également d’un entretien avec France Football,Kylian Mbappé a relaté comment il a tenté de convaincre son coéquipier brésilien de rester au PSG l’été passé. Le natif de Bondy disait à l’ex-catalan : "Tu ne peux pas partir comme ça. Avec ton talent fou, tu dois être le numéro 1 d'une équipe, comme à Paris. Pas le numéro 2". Le champion du monde n'a visiblement rien lâché puisqu'il a continué le travail au corps en disant à Neymar : "Si tu pars maintenant, ce serait un gâchis monumental. On a une histoire à écrire ensemble, ici."

Il faut croire que ces arguments ont fait mouche puisque le joueur est finalement resté, même si la grosse exigence de Nasser Al-Khelaïfi, de 400 millions d'euros d’indemnité de transfert, a été pour beaucoup dans le renoncement du FC Barcelone. À noter que Neymar, selon la presse barcelonaise, avait proposé de participer aux frais de son transfert vers la catalogne au mercato passé.

Neymar prêt à tirer une croix sur le Barça ?

En effet, le club catalan a entamé des négociations afin de faire signer à Lionel Messi, l’homme aux 6 Ballons d’Or, un nouveau contrat qui devrait le lier jusqu’à la fin de sa carrière à ses couleurs. À 32 ans, Messi pourrait donc encore rester trois saisons au très haut niveau avant de songer à passer le relais. Neymar, s'il rejoint le Barça, ne devrait donc y être que numéro deux. Pas certain qu’il soit prêt à revivre ce qui avait provoqué son départ pour Paris.