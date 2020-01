OL Mercato : Ben Arfa, Erik Gerets ne le proposerait à personne ?

En quête d'un club depuis la fin de son bail au Stade rennais, Hatem Ben Arfa a vu son nom associer à l' OL ces dernières semaines. Revenu sur la carrière de l'attaquant qu'il a dirigé à l' OM, Erik Gerets ne semble pas tenté de le recommander à un club, vu son « irrégularité ».

Hatem Ben Arfa intéresse-t-il toujours l' OL ?

Ancien joueur de l’ OL, Hatem Ben Arfa est toujours apprécié de Jean-Michel Aulas. Ce dernier a même songé à l’attaquant sans club, pour renforcer son équipe en difficulté en Ligue 1 et comptant de nombreux blessés dans ses rangs.

D’après L’Équipe, le président de l’Olympique Lyonnais, qui a toujours eu une relation singulière avec le joueur de 32 ans, « a pensé » à ce dernier « sans bouger pour l'instant ». Une chose est évidente, le patron du club rhodanien ne peut imposer Hatem Ben Arfa à Juninho et à Rudi Garcia.

D’ailleurs, il est fort probable que le directeur sportif et l’entraineur des Gones ne pensent pas à Hatem Ben Arfa pour se renforcer cet hiver. Surtout que ce dernier n’a pas plus rejoué depuis la fin de son contrat à Rennes, en mai 2019, soit il y a 7 mois.

Erik Gerets éclaire l' OL sur la situation de Ben Arfa !

Ayant eu le natif de Clamart sous ses ordres à l’ OM lors de la saison 2008-2009, Erik Gerets estime qu’il n’a pas eu la carrière à laquelle il était prédestiné, à l’image de l’international marocain Mehdi Carcela (30 ans). « Carcela me fait trop penser à Hatem Ben Arfa, que j’ai eu à Marseille », a rappelé le technicien de 65 ans, dans à Sport Magazine.

Selon le Belge, l’ancien Tricolore était « techniquement au-dessus de tout le monde ». « Il était super rapide et savait certes marquer des buts » comme le souligne Gerets, mais « ça n’a marché nulle part, finalement » pour le Français, d’après le constat du lion de Rekem.

Pour mémoire, Hatem Ben Arfa a porté les couleurs de Newcastle et Hull City (en Angleterre), de l’OGC Nice (2015-2016), du PSG (2016-2018) et du Stade rennais (2018-2019). Évidemment après ceux de l’ OL (2004-2008) et de l’ OM (2008-2011).