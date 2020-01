Mercato PSG, Bétis, Juve : Paredes aurait tranché pour cet hiver.

Régulièrement annoncé sur le départ cet hiver, le milieu de terrain du PSG Leandro Paredes aurait pris une importante décision concernant son avenir. La Juve et le Betis Séville toujours cités.

Leandro Paredes mis sous pression par son sélectionneur ?

En marge du tirage au sort de la Copa America 2020, Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Albicéleste, s’est prononcé sur la situation de Leandro Paredes, remplaçant au PSG, mais titulaire avec l'Argentine. Accordant toute sa confiance au milieu de terrain, qui lui « plaît beaucoup », le technicien argentin « aimerait qu'il ait plus de continuité à son poste » au sein de l’équipe de Thomas Tuchel.

A quelques mois de la Copa América, le numéro 8 du PSG se doit donc d’avoir du temps de jeu dans la seconde partie de saison afin d’être en jambes et physiquement prêt pour cette compétition. Pas certain d’avoir renversé la situation au niveau de la hiérarchie au milieu de terrain, malgré ses dernières sorties plutôt rassurantes et prometteuses, le joueur de 25 ans n’excluerait pas un départ prématuré de Paris durant ce mois de janvier. Les courtisans ne manquant pas.

Le PSG prêt à ouvrir la porte pour un transfert ?

En effet, le journal Le Parisien révèle ce jeudi que Leandro Paredes souhaiterait partir en janvier et son représentant serait déjà à la tâche afin de lui trouver une porte de sortie d’ici le 31 janvier. Toujours selon la même source, ce revirement de l’ancien milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg serait motivé par la sortie de son sélectionneur sur son faible temps de jeu en club alors que la Copa América s’annonce à grand pas.

Arrivé l’hiver dernier contre 47 millions d’euros, Paredes voudrait donc changer d’air malgré un contrat courant jusqu’en 2023. Maurizio Sarri, qui souhaitait déjà le récupérer quand il officiait sur le banc de Chelsea, aimerait l’avoir dans son groupe à la Juventus Turin. En Espagne, après le coup concluant avec Giovani Lo Celso, le Betis Séville voudrait récidiver cet hiver avec son compatriote parisien.

Reste maintenant à savoir si le PSG, qui cherche vainement à recruter au milieu de terrain cet hiver, voudra laisser partir un élément prometteur dans ce secteur de jeu.