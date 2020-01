Mercato PSG : Paqueta, Leonardo résiste, l’AC Milan patiente.

Leonardo voudrait recruter Lucas Paqueta pour le PSG durant ce mercato hivernal. Seulement, le directeur sportif du Paris Saint-Germain ne souhaiterait pas s’aligner sur les exigences de l’AC Milan.

Lucas Paqueta d’accord pour venir au PSG, pas l’AC Milan.

Après l’avoir recruté à Flamengo pour l’AC Milan il y a un an, durant son passage dans l’organigramme du club italien, Leonardo voudrait récupérer Lucas Paqueta au PSG cet hiver. En manque de temps de jeu chez les Rossoneri, l’international brésilien de 22 ans serait lui aussi intéressé par la perspective d’évoluer dans un club comme le Paris Saint-Germain. Seul hic dans ce problème, les dirigeants des deux formations ne parviennent pas à s’accorder sur les modalités du deal.

Plus intransigeant, le patron du recrutement du PSG ne souhaiterait pas surpayer pour un joueur qui ne joue pas régulièrement et à qui il faudra un temps d’adaptation une fois arrivé à Paris. En plus, Thomas Tuchel n’est pas vraiment chaud pour accueillir de nouveaux éléments cet hiver. Leonardo ne compte donc pas faire de folie dans une telle opération.

Vers un bras de fer interminable entre le Paris Saint-Germain et l’AC Milan ?

En effet, Calciomercato confirme que Lucas Paqueta serait bel et bien enclin à retrouver ses compatriotes Neymar, Thiago Silva et Marquinhos au PSG, mais le club de la capitale française et l’AC Milan n’auraient toujours trouvé d’accord. Le média sportif explique que si l’actuel 11e de Serie A espère empocher entre 30 et 35 millions d’euros dans cette affaire, soit la somme investie l’hiver dernier pour recruter Paqueta, le leader de Ligue 1 ne serait pas disposé à dépasser la barre des 20 millions d’euros.

Toujours selon Calciomercato, aucune partie ne veut revoir sa position pour le moment, mais l’AC Milan patiente et attend toujours une offre du PSG avant la fermeture du marché.