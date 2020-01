Ex-AS Monaco : Leonardo Jardim défend farouchement son bilan

Licencié de l' AS Monaco durant la trêve hivernale après une première partie de saison contrastée, Leonardo Jardim s'est exprimé pour la première fois depuis son départ. Et une chose est sûre, c'est que les regrets sont nombreux du côté du Portugais...

Leonardo Jardim dénonce l'intersaison vécue par l' ASM

La sentence est donc tombée entre Noël et le Jour de l'An pour Leonardo Jardim, remercié une deuxième fois en quatorze mois par l' AS Monaco et remplacé par l'inexpérimenté Robert Moreno. Muet depuis ce nouvel épisode fâcheux, le Portugais a enfin réagi dans une longue interview accordée à L'Équipe.

Loin d'avoir la même vision des choses que ses dirigeants sur la saison vécue par son ancienne équipe, l'ancien entraîneur du Sporting Portugal pensait son équipe tout à fait capable de finir la saison sur le podium et estimait qu'elle avait su se remettre d'un début d'exercice rendu compliqué par un mercato lent à se décanter.

« La saison actuelle est très mal partie, nous n'avons constitué l'équipe qu'à la fin août et mis à la poubelle la présaison », explique l’ancien champion de France avec les Monaco. « Après 5 journées à 2 points pris, nous avons engrangé 26 points en 13 matches. C'est pour ça que je reste étonné de la décision qui a été prise. Sportivement, nous étions en situation d'atteindre l'objectif, à savoir le podium. S'il nous manquait des points, la responsabilité ne venait pas seulement du staff technique [… », s’est-il dédouané avant d’ajouter : « Si on avait préparé l'équipe dès le mois de juin, Monaco serait aujourd'hui deuxième ou troisième de Ligue 1, facile ».

L’homme de 45 ans, qui a également avoué avoir demandé à partir au mois d'août au vu de l'immobilisme ambiance au sein du club lors des mercatos montre ici l’injustice que comporte la décision de ses ex-dirigeants.

"Je ne voulais pas disputer une deuxième fois le maintien. Et c'est alors que sont arrivés Tiémoué Bakayoko, Islam Slimani et Guillermo Maripan."

Une relation de confiance avec Rybolovlev

Triste d'avoir une nouvelle fois fait les frais de résultats sportifs qu'il juge bien moins négativement que certains, Leonardo Jardim n'a en revanche aucun regret sur le fait d'être revenu sur le banc du club de la Principauté, évoquant notamment son respect pour ce club et le président Dimitri Rybolovlev.

« J'ai une grande admiration pour monsieur Dimitri. Il est toujours resté droit avec moi, je n'ai rien à lui reprocher [...], confie le portugais avant d’ajouter : « Je suis revenu au club la saison dernière parce que je ne pouvais pas dire non à Dimitri. Et parce que j'aurai eu un regret bien plus grand si je n'étais pas revenu et que le club était descendu. Mon nom aurait été associé pour toujours à ça, et je ne le voulais pas". Dimitri n’a pourtant pas mis son véto à son nouveau licenciement.

Désormais sous les ordres de Robert Moreno, l'AS Monaco reçoit le Stade de Reims samedi après-midi en Coupe de France.