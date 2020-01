OM Mercato : 5M€ du FC Nantes pour boucler le dossier Germain ?

L’ OM pourrait se séparer cet hiver de Valère Germain, convoité par le FC Nantes. Les recruteurs nantais auraient alors à payer 5 millions d’euros pour obtenir la signature de l’attaquant de l’ Olympique de Marseille. Mais l’affaire est-elle envisageable?

La politique générale de l’ OM cet hiver, c’est le dégraissage. Un dégraissage auquel Valère Germain pourrait ne pas échapper, tant le FC Nantes serait désireux de le signer lors de ce mercato hivernal, selon les informations du quotidien sudouest.

Pour ce faire, Waldemar Kita et son staff auraient à payer 5 millions d’euros, prix du buteur de l’ Olympique de Marseille selon les estimations de Transfermarkt.

À ce prix, on peut donc croire que l’ OM a de fortes chances de refourguer l’ancien Monégasque aux recruteurs nantais cet hiver.

Olympique de Marseille : Valère Germain finalement inaccessible au FC Nantes ?

La réalité semble plus compliquée. En effet, Valère Germain perçoit un salaire brut mensuel de 300 000 euros avec l' Olympique de Marseille. Un salaire qui, d’après les estimations de Sportune, équivaut à près de six fois et demie le salaire moyen au FC Nantes.

Autant dire tout de suite que la formation nantaise risquerait l’incident financier en signant l’ex-buteur niçois, sous contrat avec l’ OM jusqu’en juin 2021.