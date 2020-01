OM : Equipe de France, Payet finalement présent à l’Euro 2020 ?

Revenu à son meilleur niveau avec l’ OM cette saison, Dimitri Payet a-t-il une chance de participer avec l’équipe de France à l’Euro 2020 ? Le débat sur le cas du milieu offensif de l’ Olympique de Marseille bat son plein.

OM : quelles chances pour Dimitri Payet d’être retenu avec l’équipe de France pour l’Euro 2020 ?

Dimitri Payet respire la grande forme avec l’ OM cette saison. Auteur de 6 buts et de 3 passes décisives en 15 matches, le Réunionnais est visiblement l’un des meilleurs artisans de la 2e place de l’ Olympique de Marseille à mi-parcours de Ligue 1.

Pour les uns, son retour au top niveau devrait permettre à Dimitri Payet de retrouver l’équipe de France, plus d’un an après sa dernière convocation. Pour les autres, l’attaquant de l’ OM n’a pas encore suffisamment prouvé qu’il méritait d’être rappelé par Didier Deschamps pour l’Euro 2020.

Le débat fait rage. C’est au tour de Jonatan MacHardy de se prononcer. Sur RMC Sport, le journaliste a commencé par se pencher sur les joueurs qui ne seraient pas retenus par le sélectionneur des Tricolores pour l’Euro 2020 en déclarant que « Florian Thauvin et Nabil Fekir ne seront pas sélectionnés » et qu’ « il y a de grandes chances que Thomas Lemar ne soit pas pris non plus ».

Jonatan MacHardy a ensuite affirmé qu’ « en revanche, on aura certainement Anthony Martial et Kingsley Coman dans la liste » de l’équipe de France pour l’Euro 2020 et qu’ « il restera une place à prendre en attaque… ». Une place qui, selon le confrère, reviendrait à Dmitri Payet qui « a une belle carte à jouer » au regard de son profil et de ses performances.