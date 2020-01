OM Mercato : Germain, un obstacle bloque sa venue au FC Nantes

En difficulté à l’ Olympique de Marseille, Valère Germain pourrait rejoindre le FC Nantes durant le mercato hivernal. Cependant, un obstacle et non des moindres bloque sa venue chez les Canaris.

OM : Valère Germain vendu au FC Nantes cet hiver ?

Il traverse une situation difficile à l’Olympique de Marseille cette saison. En effet, Valère Germain peine à s’imposer dans le onze de départ de l’entraineur André Villas-Boas. Il pourrait quitter Marseille durant le mercato hivernal. Et si cela venait à se concrétiser durant le mercato hivernal, l’attaquant marseillais tiendrait déjà un nouveau point de chute.

L’Équipe a récemment révélé que Valère Germain pourrait quitter l’Olympique Marseille afin de rejoindre le FC Nantes. Le joueur de 29 ans serait déjà dans le collimateur du FCN, un club en quête de renfort offensif. Il faut dire que la formation nantaise pourrait être une belle porte de sortie pour lui. Et du côté de l’ OM, on serait ouvert à l’idée de son départ.

Auteur seulement de 2 buts et 3 passes décisives en 17 matchs (toutes compétitions confondues) cette saison, l’attaquant français peine à convaincre dans le secteur offensif de l’ OM. Pire, son niveau semble même avoir baissé par rapport aux exercices précédents et il n'est même plus titulaire avec André Villas-Boas. Valère Germain n’a plus été titularisé depuis la lourde défaite de l’ OM face au PSG (4-0) le 27 octobre dernier.

Ses performances décevantes et son attitude auraient fini par faire perdre patience à la direction de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen serait désormais ouvert à l’idée de se séparer de son attaquant, à un an et demi de la fin de son contrat. L’ancien Monégasque ne devrait pas être retenu cet hiver si belle offre il y a. Cela risque de faire les affaires des Canaris. Mais que les Canaris se gardent de crier vite victoire.

Un salaire trop élevé pour le FC Nantes ?

En effet, l' Olympique de Marseille ne devrait pas exiger une très grosse somme pour son transfert, surtout si le club souhaite alléger sa masse salariale. Selon les informations de Sudouest, les dirigeants phocéens réclameraient cinq millions d’euros pour son transfert. Un prix qui entre largement dans les cordes du FC Nantes. Pour ce montant, le club de Nantes pourrait réaliser une belle affaire.

Cependant, le salaire du principal concerné compromet déjà l’opération. D’après les estimations récentes du groupe Sporting Intelligence, Valère Germain perçoit un salaire d’environ 300 000 euros par mois à Marseille. Un salaire conséquent et hors des proportions nantaises. La source explique que c’est plus de six fois le salaire moyen estimé au FC Nantes. En d’autres termes, avec un tel salaire, Valère Germain serait le joueur le mieux payé des Canaris.

Pourtant, le FCN ne roule pas sur l'or. On sait que le FC Nantes souhaite s’attacher les services d’un nouvel attaquant, mais n’a pas l’intention de faire des folies sur le marché des transferts et encore moins en plein milieu de saison. Le club de Christian Gourcuff ne pourrait supporter les émoluments du joueur de 29 ans et privilégierait des pistes offensives moins onéreuses.

En clair, le Marseillais ne devrait donc pas rejoindre la Maison-Jaune, en tout cas pas avant la fin de son bail expirant en juin 2021.

Une solution envisagée pour Valère Germain ?

Toutefois, rien n’est impossible en période de mercato. Le transfert de Valère Germain de Marseille à Nantes est toujours possible, mais à une seule condition : l’attaquant devra certainement baisser son salaire actuel en vue d’un transfert sur les bords de l’Erdre. Voilà qui est clair.

Le FC Nantes, pour sa part, devra également consentir à de gros efforts. Les dirigeants nantais devront certainement revoir à la hausse leur politique salariale s’ils souhaitent recruter l’ancien Niçois. Pour le moment, les Nantais ne sont toujours pas passés à l'action sur ce dossier.