Mercato PSG, Real : Neymar, Pérez aurait pris une décision radicale

Dans des propos relayés par AS, Neymar a récemment dit tout le bien qu’il pensait de Zinédine Zidane. Des propos rapidement interprétés par les médias espagnols comme une envie de l’attaquant du PSG d’évoluer sous les ordres de l’entraîneur du Real Madrid. Mais dans la Maison Blanche, le patron Florentino Pérez aurait une idée claire sur l’avenir de l’ex-barcelonais.

Neymar vraiment intéressé par une arrivée au Real Madrid ?

« Le défier sur quelque chose ? C’est compliqué… Parce que dans le football, comme joueur, Zidane était l’un des plus grands. Le défier à quelques jeux vidéos (rires). Et à un bras de fer ? Non, à un bras de fer, non merci », déclarait Neymar à propos du coach du Real Madrid.

L’été dernier, alors que la destination barcelonaise prenait du plomb dans l’aile à cause des exigences financières du PSG, la presse espagnole avait évoqué un intérêt du Real Madrid pour l’international brésilien du Paris Saint-Germain. Il faut dire que Florentino Pérez n’a jamais caché son amour pour l’enfant de Mogi das Cruzes, qu’il avait failli recruter en 2013, avant que ce dernier et sa famille ne décident à la dernière minute de le lâcher pour rejoindre le FC Barcelone. Mais la tendance semble avoir changé depuis ce temps.

Neymar n'est-il plus dans les plans du Real Madrid ?

En effet, le média Diario Gol confirme ce vendredi que le Real Madrid était effectivement enclin à recruter Neymar Jr l’été dernier. Mais ce ne serait plus du tout le cas aujourd’hui. En effet, le quotidien ibérique explique que le président des Merengues aurait tiré une croix définitive sur ce dossier. La vie extrasportive du numéro 10 du PSG étant perçue par l’homme d’affaires espagnol comme peu fiable.

« Florentino Pérez le sait, Neymar n’est pas un joueur fiable. Si le Barça garde le Brésilien dans ses priorités, le Real Madrid a choisi de tourner la page », explique le média sportif.

Toujours selon la même source, en quête d’une nouvelle tête de gondole pour la décennie à venir, le Real aurait donc décidé de concentrer toutes ses forces sur Kylian Mbappé pour l’été prochain.