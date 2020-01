OM : Un gros bémol à la performance de Valentin Rongier

Valentin Rongier séduit pour son niveau de performance avec l’ OM. Mais la dernière recrue estivale de l’ Olympique de Marseille n’aurait pas encore le niveau de l’équipe de France.

Valentin Rongier très performant avec l’ OM

Valentin Rongier est arrivé à l’ OM un jour après la date butoir du mercato estival. Il s’agissait donc d’une arrivée tardive. En plus, l’ancien milieu de terrain du FC Nantes n’a pas été intégré rapidement par André Villas-Boas. Autant de facteurs qui auraient pu faire couler Valentin Rongier avec l’ Olympique de Marseille.

Mais l’ex-capitaine du FC Nantes a su relever le défi au point d’être désormais l’un des principaux animateurs de l’entrejeu de l’ OM. Sur ce point, sur RMC Sport, Kevin Diaz a tiré « un grand coup de chapeau à Rongier,… tiré comme un lapin à son arrivée à Marseille », avec « beaucoup de critiques », mais il est resté « un beau joueur ».

OM : Valentin Rongier bientôt en équipe de France ?

Il a beau apprécier l’apport de Valentin Rongier à l’ OM, le confrère n’est en revanche pas convaincu qu’il sera appelé en équipe de France pour l’Euro 2020. Pour Kevin Diaz, l’entrejeu « est un poste où il y a déjà du monde chez les Bleus ».

En effet, Valentin Rongier devra alors se montrer plus performant que les Paul Pogba, Ngolo Kanté… En outre, soutenir que l’ancien Canari « n'est pas loin des Bleus, cela veut dire que Sanson n'est pas non plus très loin de la sélection (rires) ».

C’est clair que pour le journaliste, le milieu de terrain de l’ Olympique de Marseille est encore très loin de l’équipe de France…