Mercato Bordeaux : Yassine Benrahou envoyé à Nîmes à cause du PSG

Après la polémique de son cliché sur les réseaux sociaux avec le sweat du PSG, Yassine Benrahou s’apprête à faire ses valises pour quitter les rangs des Girondins de Bordeaux. L’ailier droit marocain va toutefois rester en Ligue 1, puisqu’il va être prêté à Nîmes Olympique, 19e au classement.

Yassine Benrahou chassé sous la pression des supporters de Bordeaux ?

Les Girondins de Bordeaux viennent de se séparer de l’un de leurs joueurs. Le principal concerné s’était récemment montré sur les réseaux sociaux dans les couleurs du PSG, déclenchant le courroux des supporters bordelais, qui réclamaient sa tête à la direction. C’est désormais chose faite puisque Yassine Benrahou va être prêté avec option d'achat au Nîmes Olympique jusqu'à la fin de la saison, selon les informations de France Football. Une nouvelle également confirmée par le site spécialisé Girondinfos.

Yassine Benrahou définitivement transféré à Nîmes l’été prochain ?

Très peu utilisé par Paulo Sousa durant la première partie de saison, le milieu de terrain offensif s'est donc distingué lors de cette trêve hivernale en portant sur les réseaux sociaux l'équipement du Paris Saint-Germain. Promesse bordelaise, Yassine Benrahou est également passé par Bondy, où il a croisé un certain Kylian Mbappé (PSG) ou encore Jonathan Ikoné (LOSC).

L’international espoir marocain de 20 ans ne portera donc plus le maillot des Girondins cette saison, et pourrait ne plus revenir au Matmut Atlantique, puisque les Crocos pourraient décider de lever sa clause d’achat s’il parvient à convaincre durant les prochains six mois.

Sous contrat à Bordeaux jusqu'en 2022, Benrahou est estimée à 2 millions d’euros par Transfermarkt.