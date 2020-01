Mercato PSG, Real, Barça: Le nouveau phénomène brésilien a tranché

Considéré comme la terre du football, le Brésil fourni chaque année un nouveau génie à la planète. Et il y a un joueur à Flamengo, qui à 17 ans seulement, est surnommé le « nouveau Neymar » et fait tourner la tête à presque tous les grands d'Europe comme le PSG, le Real Madrid, le Barça et Manchester City. Selon son coach, il va rejoindre le Vieux Continent cet hiver.

Le PSG, Real, Barça : Reinier Jesus, le « nouveau Neymar » déjà vendu par Flamengo ?

Si l’Europe est sous le charme de Neymar, Gabriel Jesus, Rodrygo, Firminho et Vinicius Jr, un autre talent brésilien, pourrait débarquer sur le sol européen dans les semaines à venir. La nouvelle pépite de Flamengo, Reinier Jesus, déjà considéré comme un futur grand au pays de la Samba, devrait quitter son pays pour le championnat européen. Et c’est son entraîneur Jorge Jesus qui vend lui-même la mèche. Sans dévoiler le nom de l’heureux élu, le technicien portugais confirme que le transfert de son jeune protégé est d’ores et déjà bouclé.

« J’ai lancé trois joueurs à Flamengo : un à 17 ans, un à 18 ans et un à 19. Ils sont titulaires dans certains matches du Flamengo. Celui qui a 17 ans va même être vendu à l'une des plus grandes équipes d'Europe, là maintenant, pour plusieurs millions d'euros », a lancé l’ancien coach du Benfica Lisbonne dans les colonnes du journal Record. Toute la presse brésilienne est unanime pour dire que le patron du banc de Flamengo parlait de Reinier Jesus, la nouvelle pépite du football brésilien. Mais quel est ce club qui s’apprête à s’offrir les services du « nouveau Neymar »?

Quelle destination pour Reinier Jesus ?

Difficile de répondre à cette question, mais en Europe presque tous les grands veulent Reinier. Son nom a notamment été associé au Paris Saint-Germain, au Real Madrid, au FC Barcelone et à Manchester City. Prolongé le 9 novembre dernier jusqu’au 31 octobre 2024, l’international brésilien des moins de 23 ans disposerait d’une clause libératoire fixée à 35 millions d’euros.

Selon La Gazzetta dello Sport, l’Ajax Amsterdam aurait entamé les négociations avec Flamengo et serait même prêt à mettre 40 millions d’euros sur la table pour arracher la signature du joueur. Une proposition tentante qui serait également assortie d’un bonus de 30% sur la prochaine revente de Reinier.

Le club néerlandais pourrait donc créer la surprise en damant le pion aux grosses fortunes européennes sur ce dossier.