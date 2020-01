OM Mercato : Dossier Sturridge, Zubizarreta reçoit un bon conseil

L’ OM ne recruterait pas cet hiver. Malgré tout, les recruteurs de l’ Olympique de Marseille seraient attirés par une signature de Daniel Sturridge pour le renfort de l’attaque. Le tout serait de savoir si l’attaquant de Trabzonspor ferait l’affaire de l’écurie olympienne.

L’ OM conseillé de se détourner du dossier Daniel Sturridge ?

L’ OM ne prévoit pas de recruter cet hiver en raison de sa situation financière fragile. La politique décidée par Frank McCourt lui-même, c'est le dégraissage salarial, c'est-à-dire la vente de joueurs dont l'écurie phocéenne n'a pas vraiment besoin (Kevin Strootman, Valère Germain) ou de joueurs à forte valeur marchande (Morgan Sanson).

Mais les recruteurs marseillais ne cracheraient pas sur une bonne opportunité. Et en guise de bonne opportunité, Daniel Sturridge voudrait justement quitter Trabzonspor cet hiver.

Un joueur qui pourrait apporter son immense expérience à l’attaque marseillaise dans laquelle Dario Benedetto n’a pas de véritable doublure. Mais Jonatan MacHardy estime que l’ancien de Liverpool n’est plus que l’ombre de lui-même et que ce serait une erreur pour l’ OM de le signer.

Daniel Sturridge comparable à Kevin Strootman ?

Pour le journaliste de RMC Sport, en signant Daniel Sturridge, l’ Olympique de Marseille commettrait la même erreur qu’il avait commise avec la signature de Kevin Strootman. On se souvient que le milieu défensif néerlandais, précédé d’une immense réputation, a été recruté en échange de 28 millions d’euros et émarge à 500 000 euros par mois.

De gros chiffres que l’ancien de l’ AS Rome n’est pas encore parvenu à justifier. Aujourd’hui, les dirigeants olympiens ne seraient pas mécontents de se séparer de l’ex-joueur du PSV Eindhoven.

Pour Jonatan MacHardy, Kevin Strootman et Daniel Sturridge sont deux joueurs au « profil similaire », entendez des joueurs qui ont « brillé sur la scène européenne par le passé », mais qui sont désormais de l’autre côté de la pente. Alors, se lancer aux trousses de l’ancien attaquant de Chelsea, « c’est typiquement le genre d’idée qu’il ne faut pas suivre ».

Olympique de Marseille : doublure de Jordan Amavi, priorité du recrutement estival ?

Selon le confrère, au lieu de viser une signature du joueur de Trabzonspor, « la priorité c’est de recruter un latéral gauche pour enfin avoir une doublure à Amavi ».

En effet, le poste de latéral gauche est le moins fourni pour la formation provençale. Depuis le départ de Patrice Evra en novembre 2017, Jordan Amavi est le seul titulaire à ce poste. Et s’il revient progressivement à son meilleur niveau cette saison, le natif de Toulon avait connu une expérience compliquée la saison dernière.

Olympique de Marseille : Andoni Zubizarreta sauvé par la signature de Valentin Rongier ?

Jonatan MacHardy n’est visiblement pas un fan d’Andoni Zubizarreta qui « ne fait pas grand-chose… » à son poste de directeur sportif de l’ OM. En revanche, le confrère se félicite des efforts du responsable espagnol , « un mec qui a quand même été capable de faire le forcing pour avoir Rongier et on voit le rendement du joueur aujourd’hui ».

En effet, c’est connu de tous que Valentin Rongier, désormais un des patrons de l’entrejeu phocéen, a signé grâce à Andoni Zubizarreta qui n’avait pas lâché l’affaire, même un jour après la date butoir du mercato estival.

L’ Olympique de Marseille 2e au classement final de Ligue 1 ?

En début de saison, l’objectif final de l’ OM, c’était le podium. Mais au regard de son excellent parcours à mi-saison, la formation olympienne vise clairement la 2e place derrière l’indéboulonnable PSG. Une place dont André Villas-Boas et ses hommes se sont d’ailleurs déjà emparés plusieurs journées avant la trêve hivernale et qu’ils ne comptent plus lâcher.

Et pour Jonatan MacHardy, la mission est possible pour les Phocéens, même si le chemin est encore long.