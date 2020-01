Bordeaux - Mercato : Les grosses interrogations de Paulo Sousa !

Malgré le fait que King Street soit devenu l'unique propriétaire des Girondins de Bordeaux en décembre dernier, le flou continue de régner du côté de la Gironde. Et cette situation commence à inquiéter l'entraîneur Paulo Sousa, alors que le mercato est désormais ouvert depuis plus de 48 heures...

Paulo Sousa demande des éclaircissements à King Street

C'est un fait, Paulo Sousa ne cache plus son inquiétude en ce début d'année 2020. Apparu serein lors des dernières semaines de 2019 alors que la direction des Girondins de Bordeaux était pourtant touchée par des soubresauts plus ou moins réglés depuis, le technicien portugais semble désormais quelque peu s'impatienter.

Bien conscient que ce mois de janvier - et donc le mercato - pourrait être décisif pour la suite de la saison de son club, Paulo Sousa espère bien accueillir quelques renforts afin de retrouver les sommets du Championnat de France d'ici le mois de mai.

Interrogé en conférence de presse sur les tractations qui pouvaient être menées en interne en ce début de période des transferts, l'homme de 49 ans ne s'est pas montré rassurant, faisant même passer des messages très clairs à sa direction.

"Les dossiers n'avancent pas, je vous dis la vérité. J’essaie d'être compréhensif, mais j’aimerais avoir les meilleurs joueurs, car j’ai l'ambition de viser plus haut pour ce club. Mais on doit comprendre que King Street a déjà fait un très gros investissement. Mais, pour avoir du succès, je pense que l’investissement dans le club en ce moment est très important. J’espère donc qu’on pourra en parler le plus vite possible et savoir quelles sont les personnes qui prennent les décisions pour King Street", a déclaré Paulo Sousa dans des propos rapportés par Girondins33.

Ce dernier a même fini par expliquer qu'il n'était pas au courant des moyens financiers que le club comptait mettre à disposition du secteur sportif pour améliorer l'effectif cet hiver.

"Je ne peux pas répondre à la place d'Eduardo Macia - le directeur du football à Bordeaux - mais, pour ma part, je ne sais pas s'il y a une enveloppe financière pour ce mercato."

La situation est donc loin d'être idyllique en ce moment au sein du club au scapulaire...