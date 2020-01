Mercato PSG, Juve : Danger, Leonardo voit rouge pour Emre Can.

En quête d’un nouveau renfort au milieu de terrain, Leonardo avait fait du joueur de la Juve, Emre Can, l’une de ses cibles favorites pour ce mercato hivernal. Mais aux dernières nouvelles, le directeur sportif du PSG serait sur le point de se faire doubler sur ce dossier.

Emre Can de retour en Bundesliga ?

Malgré les présences de Marco Verratti, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Marquinhos, Leandro Paredes et le jeune Tanguy Kouassi, Leonardo serait toujours à la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire. Outre les pistes Sandro Tonali (Brescia), Allan (Naples) et Lucas Paqueta (AC Milan), le patron du recrutement du Paris Saint-Germain travaillerait aussi sur la piste Emre Can.

D’après plusieurs sources italiennes, des discussions seraient même amorcées avec l'entourage de l’international allemand de 25 ans ainsi qu’avec la Juventus Turin. L’idée d’un échange de joueurs a également aussi été annoncée entre les deux clubs. La Vieille Dame étant aussi intéressée par certains éléments du PSG. Mais ce vendredi, La Gazzetta Dello Sport lâche une bombe dans ce dossier et révèle que l’ancien joueur de Liverpool pourrait finalement prendre le chemin de son pays.

Leonardo totalement vaincu ?

En effet, le journal transalpin explique que le Borussia Dortmund, qui vient de vendre Julian Weigl pour 20 millions d’euros au Benfica Lisbonne, aurait coché le nom d'Emre Can pour remplacer son jeune compatriote dans le groupe de Lucien Favre. Le journaliste Nicolò Schira, auteur de l’article, assure même que des pourparlers seraient déjà en cours entre toutes les parties et qu’un accord pourrait intervenir rapidement, même si rien n’est encore fait.

Leonardo et le PSG sont donc prévenus !