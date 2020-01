OL Mercato : Séisme à Lyon, Moussa Dembélé va partir, il le confirme

Dans un communiqué, l’ OL a clarifié sa position sur la situation de Moussa Dembélé. Si Lyon souhaite conserver son buteur, Daniel Riolo estime que le joueur peut toujours quitter les Gones.

Nouveau rebondissement dans le feuilleton Moussa Dembélé

La sortie de l’ OL n’aura pas suffi à calmer les spéculations autour d’un départ de Moussa Dembélé. L’attaquant lyonnais est sur les tablettes de deux géants de Premier League. Chelsea et Manchester United sont notamment intéressés par l’ancien buteur du Celtic Glasgow. Dans un communiqué rendu public jeudi, le club rhodanien a fait part de son intention de conserver son numéro 9.

Sauf que l’avenir de Moussa Dembélé pourrait toujours s’écrire loin de Lyon. D’après Daniel Riolo, l’attaquant français peut encore quitter l’ OL, même cet hiver. Pour le consultant de RMC, il suffit juste que l’offre soit conséquente pour que l’actuel 12e de Ligue 1 lâche son buteur de 23 ans. Celui-ci compte 10 buts en 18 matches de Ligue 1.

Vers une nouvelle offensive des Blues ?

Recruté contre 22 millions d’euros en 2018, Moussa Dembélé est sous contrat avec l’ OL jusqu’en 2023. Chelsea a transmis une première offre de 40 millions pour le natif de Pontoise. Sauf que celle-ci a été déclinée par la direction lyonnaise. À en croire Daniel Riolo, les Blues devraient donc proposer un montant conséquent pour enfin s’offrir le Français.

Outre le cas Dembélé, le consultant estime que Lyon ne devrait pas se priver de vendre des joueurs cet hiver. Ce d’autant plus que le club rhodanien doit se trouver des moyens conséquents pour réaliser son mercato idéal. Les Gones doivent trouver des renforts de poids suite aux blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. Les deux joueurs sont forfaits pour le reste de la saison.

Il faudra donc que Lyon se trouve des moyens conséquents pour se renforcer. Toujours à ce sujet, Daniel Riolo invite Jean-Michel Aulas et Juninho à lâcher Moussa Dembélé. « Très franchement, un club qui veut être à un haut-niveau ne peut pas se contenter de Dembélé », s’agace le consultant. Celui-ci va même plus loin : il estime que d’autres joueurs comme Lucas Tousart et même Houssem Aouar ne doivent pas être retenus en cas d’offre (alléchante).

L' OL condamné à vendre pour recruter ?

Lyon avait déjà refusé une proposition de 20 millions d’euros pour Lucas Tousart. Le milieu lyonnais était sur les tablettes du Hertha Berlin. Le pensionnaire de Bundesliga était même enclin à augmenter son offre pour le joueur de 22 ans. Mais le club allemand a décidé de se tourner vers l’Argentin Santiago Ascacibar, recruté en provenance du VFB Stuttgart.

Un recrutement qui s’apparente donc à une mauvaise nouvelle pour le board lyonnais, qui s’attendait à un joli chèque pour lâcher Tousart. Il n’en sera finalement rien. Alors que le mercato hivernal vient d’ouvrir ses portes, Lyon n’avance toujours sur aucun dossier. Malgré les Thomas Lemar, Kevin Gameiro ou encore Steven N’Zonzi annoncés sur le Rhône, rien ne se concrétise pour une venue.

Pourtant Lyon a besoin de beaucoup de renforts lors de ce mercato pour la suite de la saison. Les Lyonnais ne pointent qu’à la 12e place à l’issue de la phase aller. Ils jouent un gros morceau en huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’ OL affrontera en effet un des prétendants au titre, la Juventus de Turin.

Reste maintenant à savoir avec quel effectif Rudi Garcia sera appelé à atteindre les objectifs de fin de saison. La direction lyonnaise va-t-elle céder son unique buteur encore opérationnel ? Qu’en sera-t-il de celui-ci s'il venait à rejoindre Chelsea ? Sachant qu’Olivier Giroud, qu’il doit remplacer, n’est que troisième dans la hiérarchie de Frank Lampard. Autant d’interrogations qui doivent tarauder le joueur et la direction de son club.