ASSE : Décision de Claude Puel sur le Mercato de Saint-Étienne

Trois jours après l’ouverture officielle de la période de transferts de l’hiver, Claude Puel, le coach et manager de l’ ASSE, a annoncé la couleur sur le mercato du club.

Claude Puel ouvre la porte à des départs de l' ASSE

Claude Puel a fait connaître sa dernière décision concernant le mercato hivernal de l’ ASSE. C’était ce vendredi, à l’occasion de la conférence de presse d’avant-match, relative au 32e de finale de Coupe de France contre le FC Bastia-Borgo.

Selon l’entraineur des Verts, le club ne s’attend pas à des arrivées dans le Forez ce mois de janvier. Il explique cette décision par le fait que « le club a consenti des efforts conséquents lors des derniers mercatos pour prolonger les joueurs-cadres et recruter des éléments d'avenir ». En plus, il y a le fait que « le budget de l’AS Saint-Étienne n’est pas extensible ».

Toutefois, les Stéphanois ne vont pas se priver de saisir des opportunités qui se présenteront à eux sur le marché. Surtout dans le sens des départs. « On sera à l'écoute d'éventuelles propositions concernant les départs », a déclaré Claude Puel. Notons que les flops et indésirables : Loïs Diony, Robert Beric, Assane Diousse et Léo Lacroix sont les premiers concernés par les départs.

Pour rappel, les nombreux joueurs recrutés par l' ASSE, l'été dernier, sont notamment Denis Bouanga, Ryad Boudebouz, Zaydou Youssouf, Yohan Cabaye, Harold Moukoudi, Sergi Palencia, Miguel Trauco et Nelson Sissoko. Sans oublier Jean-Eudes Aholou, dont les services ont été prêtés aux Verts par l' AS Monaco.