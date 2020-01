OM Mercato : FC Nantes, c’est confirmé pour Valère Germain !

Valère Germain pourrait quitter l’ Olympique de Marseille, et le FC Nantes est cité parmi les destinations susceptibles de l’accueillir. Une affaire qui serait désormais très sérieuse du côté des Canaris.

Le FC Nantes prêt à tenter le coup Valère Germain ?

Valère Germain va-t-il poursuivre son aventure avec l’ Olympique de Marseille ? Le flou persiste. Si une chose semble pour le moins certaine, c'est que l’attaquant français traverse une situation délicate à Marseille. Ces dernières semaines, il a perdu sa place dans le onze de départ d’André Villas-Boas.

Une situation qui pousse le Marseillais un peu plus vers la porte de sortie, d’autant plus que les dirigeants phocéens ne seraient pas mécontents de son départ. L’ OM, qui ambitionne d’alléger son effectif, ne serait pas fermé à son transfert dès cet hiver. Et contre toute attente, le FC Nantes serait déjà à l'affût sur le dossier.

En effet, le joueur de 29 ans est cité parmi les potentielles cibles du FC Nantes. Ouest France confirme que Valère Germain figure sur la liste des futures recrues du club nantais. Le profil du Marseillais plairait beaucoup aux dirigeants nantais, qui songeraient le recruter durant le mercato hivernal. Son transfert aurait pour but d’épauler Kalifa Coulibaly sur le front de l’attaque nantais. Cependant, il y a un élément à prendre en compte dans ce dossier.

Valère Germain, un salaire trop élevé pour le FC Nantes ?

Les Canaris devront faire face à un obstacle majeur : le salaire de Valère Germain. Ce dernier perçoit environ 300 000 euros par mois, un salaire que ne peut supporter le FCN. Autant dire que si l’ancien Monégasque souhaite rejoindre la Maison-Jaune, il devra considérablement baisser son salaire. Ce qui est peu probable pour un joueur lié à l’ OM jusqu’en juin 2021.