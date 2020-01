Mercato PSG : Paredes tient la réponse de Tuchel pour son avenir.

Poussé par son sélectionneur Lionel Scaloni, lui demandant d’avoir plus de temps de jeu en vue de la prochaine Copa América, Leandro Paredes, remplaçant au PSG, aurait émis le souhait de changer d’air à la faveur du présent mercato hivernal. De son côté, l’entraîneur parisien Thomas Tuchel aurait arrêté une décision radicale pour son milieu de terrain argentin.

Aucun bon de sortie possible pour Paredes cet hiver ?

Jeudi, le journal Le Parisien a révélé que Leandro Paredes avait fait comprendre en interne qu’il souhaiterait quitter le PSG cet hiver. Son entourage se serait même déjà mis à la recherche d’un nouveau point de chute pouvant lui garantir plus de temps de jeu qu’au PSG. Placé dans le viseur de Chelsea lors du passage de Maurizio Sarri sur le banc, le numéro 8 du Paris SG se verrait bien à la Juventus Turin, où le technicien italie officie cette saison et où il aimerait toujours l’avoir sous ses ordres.

Arrivé il y a un an contre un chèque de 47 millions d’euros, l’ancien milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg pourrait ainsi filer en Serie A dans les jours à venir. L’idée d’un échange de joueurs entre le PSG et la Juve étant toujours d’actualité. Sauf cas, Leandro Paredes ne dispose d’aucun bon de sortie et que son coach Thomas Tuchel ne compte pas lui en délivrer cet hiver.

Thomas Tuchel prêt à relancer Paredes ?

Annoncé sur le départ malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, Paredes va devoir changer ses plans et défaire ses valises. En effet, Paris United assure que l’international argentin de 25 ans n’est pas sur le marché. Avec ses dernières sorties pleines de promesses, Paredes restera au PSG au moins jusqu’à l’été prochain.

Thomas Tuchel aurait clairement signifier à Leonardo qu’il compte sur son numéro 8 pour le reste de la saison.