ASSE Mercato : Maxence Rivera franchit un palier à Saint-Étienne

Formé à l’Académie de l’ ASSE, Maxence Rivera vient de franchir un palier. Ce vendredi 3 janvier 2020, le jeune attaquant a obtenu son premier contrat professionnel, après 5 ans d'apprentissage au centre de formation de Saint-Étienne.

Maxence Rivera est passé pro à l' ASSE, son club formateur

Maxence Rivera va poursuivre sa progression à l’ ASSE, après sa formation à l’Académie des Verts. Le club ligérien lui en a donné la garantie, en lui offrant son premier contrat professionnel. Via un communiqué officiel, l’ AS Saint-Étienne a annoncé la signature du nouveau contrat de l’attaquant de 17 ans, ce vendredi après-midi. Il s’est engagé pour deux saisons et demi, soit jusqu’au 30 juin 2022.

« La signature de Maxence Rivera illustre la volonté de l' ASSE de promouvoir les jeunes talents issus de son centre de formation », a justifié le club ligérien. Quant au néo-professionnel, il n’a pas caché sa joie, après avoir paraphé les documents relatifs à son nouveau statut.

« C’est une grande fierté de passer professionnel au sein de mon club formateur. Je remercie tous les entraîneurs qui m'ont permis de progresser », a-t-il déclaré dans un premier temps. « Je sais que cette signature n'est qu'une étape. Désormais, je dois me concentrer sur le travail à réaliser au quotidien, afin de continuer ma progression dans un club aussi prestigieux que l'AS Saint-Étienne », a conclu Maxence Rivera.

Ce dernier était aux côtés de Claude Puel, le nouveau coach et manager stéphanois, dont l'engagement pour la promotion des jeunes joueurs talentueux n'est plus un secret.