OM : Villas-Boas donne les nouvelles de 3 cadres de son effectif

L’ OM se déplacera à Limoges pour affronter Trélissac dimanche en 32e de finale de la coupe de France. L’entraîneur de l’ Olympique de MarseilleAndré Villas-Boas ne pourra pas compter sur trois joueurs clés de son effectif et a expliqué pourquoi.

OM : André Villas-Boas justifie l'absence de trois joueurs contre Trélissac

Pour son match de 32e de finale de la coupe de France contre Trélissac, l’ OM sera privé de trois joueurs majeurs, à savoir Steve Mandanda, Morgan Sanson et Florian Thauvin. Présent ce vendredi en conférence de presse, André Villas-Boas a donné les raisons de ces absences.

L’absence de Steve Mandanda n’est pas surprenante. Le gardien s’était blessé à la cheville à Metz. Et s’il est vrai que « Steve a seulement couru aujourd'hui », le technicien portugais « pense qu'il sera bien pour Rennes ». André Villas-Boas « en a profité pour lui donner un peu plus de repos et ne pas prendre de risques ».

Quant à Morgan Sanson, il avait été touché aux ischios-jambiers lors du choc contre le Nîmes Olympique. Il était même sorti peu avant la fin du match alors que l’ OM n’avait plus la possibilité de remplacer.

Mais les nouvelles du milieu de terrain sont rassurantes parce qu’ « il s'est entraîné les deux derniers jours… ». Mais si l’ancien Montpelliérain est absent contre Trélissac, c’est parce que le staff médical de l' OM veut « opter pour le faire reposer » afin qu’ « il soit prêt pour le match contre Rennes ».

Enfin, Florian Thauvin se porte mieux depuis son opération à la cheville droite. Mais l’ailier droit ne sera pas présent dimanche parce que son retour à la course est prévu à la fin du mois de janvier. Pour la compétition, l’ancien Magpie sera de retour à la mi-février.