PSG Mercato: Le Barça tient une solution à 40M€ pour oublier Neymar

Conscient qu’il sera difficile de récupérer Neymar des serres du PSG, le FC Barcelone pourrait se tourner vers une cible offensive estimée à 40 M€.

Le Barça finalement prêt à snober Neymar ?

C’est un secret de polichinelle, Neymar rêve de retourner au FC Barcelone. Durant le mercato estival, l’attaquant barcelonais a fait part de son envie de quitter le PSG afin de retourner au sein de son de coeur. Sauf que les Catalans ne sont pas parvenus à faire craquer le Paris Saint-Germain. Le PSG a résisté face aux multiples du FC Barcelone et est parvenu à conserver son crack cette saison.

D'ailleurs, les Parisiens comptent conserver leur attaquant le plus longtemps puisqu’ils auraient déjà entamé les négociations pour une prolongation de Neymar, dont le bail expire en juin 2022. Le but de la manœuvre : faire ravaler au joueur de 27 ans ses envies de départ, mais aussi dissuader les éventuels courtisans. Et ça, les dirigeants catalans l’ont bien compris.

Le FC Barcelone sait qu’il sera très difficile de récupérer Neymar au mercato 2020 et se tournerait vers des cibles moins onéreuses.

Un ancien Catalan bientôt de retour au FC Barcelone ?

Pour l’instant, le FC Barcelone n’a pas prévu de tirer un trait sur le retour du Ney. Mais le club espagnol songerait à miser sur un autre ex-Catalan. Auteur d’une bonne saison avec le Dinamo Zagreb, Dani Olmo intéresse le FC Barcelone désireux de le rapatrier. Une tendance accentuée par le principal concerné qui a avoué avoir reçu « une proposition concrète » de son ancien club.

Et pour le média spécialisé Barcablog, le FC Barcelone gagnerait à miser sur un retour de Dani Olmo que sur celui de Neymar. La source explique que « Neymar est un meilleur joueur qu’Olmo, mais recruter Olmo serait un meilleur choix, plus intelligent. »

Toujours selon la source, les Catalans auront à payer 40 M€ pour s’attacher les services du joueur espagnol. À ce prix-là, le FC Barcelone pourrait réaliser une belle affaire en s’attachant les services d’un milieu « capable de jouer à différents postes offensifs ».