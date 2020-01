PSG, Atletico Mercato : Les vérités de Diego Simeone pour Cavani

À six mois de la fin de son contrat avec le PSG, Edinson Cavani serait l’une des cibles prioritaires de l’Atletico Madrid. Et l’entraineur madrilène Diego Simeone s’est exprimé sur ce dossier.

Quand Diego Simeone se prononce sur le dossier Edinson Cavani.

De quoi sera fait l’avenir d’Edinson Cavani ? L’international uruguayen est entré dans sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain et ne se fait plus d’illusion concernant une éventuelle offre de prolongation.

Relégué sur le banc de touche cette saison au profit de Mauro Icardi, Edinson Cavani envisagerait désormais de s’en aller du PSG. Alors que son contrat expire en juin prochain, le buteur parisien aimerait rebondir sur d’autres terres dès cet hiver. Une aubaine pour l’Atletico Madrid, en quête de renfort offensif.

En effet, le club espagnol s’activerait en coulisse afin de boucler le plus rapidement possible le transfert du Matador. L’attaquant parisien aurait déjà donné son accord pour un transfert à l’Atletico Madrid. Et les Colchoneros devront vendre s’il souhaite s’attacher les services d’Edinson Cavani durant le mercato hivernal.

De passage en conférence de presse, Diego Simeone a d’ailleurs eu droit à une question sur ce dossier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entraineur a botté en touche pour le joueur de 32 ans, assurant que « je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas avec nous ». Diego Simeone reste pour le moins évasif sur le sujet.