AS Monaco : Moreno, comment compte-t-il contrôler le Mercato ?

Robert Moreno a été nommé entraineur de l’AS Monaco, trois jours avant l’ouverture officielle du mercato de l’hiver. Malgré tout, le successeur de Leonardo Jardim a sa petite idée pour mieux gérer les possibles arrivées et départs.

Robert Moreno a son plan pour les départs de l'AS Monaco.

Robert Moreno était en conférence de presse le vendredi 3 janvier, avant le match contre le Stade Reims, en 32e de finale de la Coupe de France. Interrogé sur le mercato hivernal de l’AS Monaco, il a fait savoir qu’il va d’abord s’entretenir avec les joueurs, avant d’en parler officiellement. Il n’a donc dévoilé ni une piste ni un poste à renforcer ce mois de janvier.

Une stratégie qui consiste selon lui à « toujours contrôler le mercato ». « Je n'aime pas dire ici (en conférence de presse, ndlr) que je veux prendre un joueur pour tel poste », a indiqué le technicien espagnol, avant de dévoiler son plan d’action. « Je vais d'abord parler avec lui et après je dirai à la presse que je ne compte pas sur ce joueur », a expliqué Robert Moreno, car selon lui, il a « beaucoup de respect pour les joueurs professionnels ».

Il faut noter que l'AS Monaco a recruté de nombreux joueurs l'été dernier : Wissam Ben Yedder, Ruben Aguilar, Benjamin Lecomte, Guillermo Maripan, Arthur Zagre, Henry Onyekuru, et avaient levé l’option d’achat de Gelson Martins et Andrien Silva. Sans oublier Jean-Kévin Augustin (RB Leizig), Islam Slimani (Leicester City) et Tiemoué Bakayoko (Chelsea) prêtés aux Monégasques pour une saison.

Cet hiver, c'est le défenseur central serbe Strahinja Pavlovic qui a débarqué à Monaco.