Mercato PSG : Le Paris SG officialise sa première recrue hivernale

Le mercato hivernal est ouvert depuis deux jours et le PSG vient déjà de faire une première annonce officielle. Le club de la capitale a annoncé l’arrivée de sa première recrue de janvier.

Une internationale brésilienne signe au PSG pour six mois !

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours et le PSG vient de le confirmer via un communiqué officiel publié ce vendredi sur son site internet. La milieu internationale brésilienne Luana Bertolucci Paixao s'est engagée avec le Paris Saint-Germain pour les six prochains mois, soit jusqu’au 30 juin 2020. La joueuse de 26 ans arrive en provenance du club sud-coréen de Hwacheon KSPO et sera notamment amenée à pallier la longue absence pour blessure de l'Allemande Sara Däbritz dans le groupe de coach Olivier Echouafni.

Après avoir annoncé le départ d’Annahita Zamanian, attaquante de 21 ans, pour la Juventus Turin, la section féminine du PSG officialise ainsi son premier renfort de l’hiver. La compatriote de Neymar compte 3 sélections avec la sélection brésilienne, dont deux lors de la Coupe du Monde organisée en France, l’été dernier.

« Je suis très heureuse de m’engager avec le Paris Saint-Germain », s’est exclamée Luana Bertolucci Paixao sur le site du PSG après la signature de son nouveau contrat. « Ce sera une fierté pour moi de porter ce maillot si réputé dans mon pays, où le Paris Saint-Germain est considéré comme l’un des plus grands clubs du monde », a-t-elle ajouté.