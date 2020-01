Mercato PSG, Tottenham : Mourinho confirme un départ pour Eriksen

En fin de contrat en juin prochain, Christian Eriksen va quitter les rangs de Tottenham. Il n’y a plus aucun changement possible en ce qui concerne l’avenir du milieu de terrain danois placé dans le viseur du PSG. Et c’est son entraîneur José Mourinho en personne qui le dit.

Christian Eriksen, plus aucun espoir pour Tottenham ?

En fin de contrat avec Tottenham, le milieu de terrain de 27 ans a refusé de renouveler son engagement et s’apprête par conséquent à faire ses valises pour aller voir ailleurs. Une tendance désormais confirmée par le manager des Spurs. De passage en conférence de presse ce vendredi, José Mourinho a, pour la première fois depuis sa prise de fonction sur le banc du club londonien, reconnu que Christian Eriksen va quitter les spurs.

Toutefois, le Special One avoue ne pas savoir si le joueur de 27 ans va s’en aller cet hiver ou attendre l’été prochain pour partir gratuitement. « Je ne sais pas s’il va partir en janvier. Actuellement, il peut se mettre d’accord avec un club pour la fin de la saison, une autre option pour lui est qu’il parte en janvier. Une autre option est qu’il reste », a lancé le technicien portugais devant les médias. En France, le PSG aurait déjà bougé ses pions pour ne pas manquer l’occasion de s’offrir les services d’un joueur qu'il a longtemps courtisé.

Le PSG en pole position pour Christian Eriksen ?

En effet, selon les révélations du journaliste italien Nicolo Schira, spécialiste des transferts pour La Gazzetta dello Sport, Leonardo aurait proposé un contrat de 5 ans plus un salaire de 12 millions d’euros par saison à Eriksen. En attendant la réponse de l’international danois, l’Inter Milan serait également à l’oeuvre pour essayer de le détourner de l’offre parisienne. Manchester United et le Real Madrid seraient également aussi sur le coup.