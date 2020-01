ASSE Mercato : La liste des indésirables de Claude Puel s’allonge

Le mercato hivernal s’annonce très mouvementé du côté de l’ ASSE. Claude Puel, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, veut procéder à un important dégraissage de son effectif. Et de grosses têtes risquent de tomber d’ici le 31 janvier.

ASSE : Claude Puel ouvre la porte à un important vaste de départ.

Depuis sa prise de fonction sur le banc de l’ASSE, Claude Puel est resté ferme dans ses bottes : l’effectif des Verts est pléthorique et il est nécessaire d’y mettre un gros coup de balai. Alors que le mercato hivernal vient d’ouvrir ses portes, le coach de la formation stéphanoise n’a pas changé d’avis et estime que le dégraissage est l’objectif premier de l’ASSE .

« Le club a consenti des efforts conséquents lors des derniers mercatos pour prolonger les joueurs cadres et recruter des éléments d’avenir. Le budget n’est pas extensible. On sera à l’écoute d'éventuelles propositions concernant les départs », a déclaré Puel face à la presse, avant le retour à la compétition contre Bastia-Borgo dimanche (32e de finale de Coupe de France). Et d’après le journal Le Parisien, Puel ne retiendra quasiment personne, des jeunes aux cadres.

ASSE : Claude Puel ouvre la porte à 9 joueurs.

En effet, le quotidien francilien assure que l’AS Saint-Etienne espère réussir à se débarrasser de plusieurs joueurs afin de passer de 32 à 23 joueurs professionnels. Le Parisien révèle donc donc que Léo Lacroix, Assane Dioussé, Robert Beric, Loïs Diony, Théo Vermot, Stefan Bajic, Yann M'Vila, Yohan Cabaye et Wahbi Khazri pourraient tous quitter le Forez cet hiver.

Une décision forte qui risque de faire grincer des dents du côté de l’ASSE.