Mercato PSG, Barça : Neymar, une grosse rumeur enflamme la toile.

De retour de la trêve hivernale, Neymar enflamme déjà la toile. Alors que l’attaquant du PSG est annoncé à nouveau au Barça l’été prochain, une grosse info sur son avenir a créé le buzz ce vendredi.

Officialisation imminente d’une prolongation de Neymar ?

Ce vendredi, de nombreux comptes Twitter ont lancé une gigantesque rumeur concernant la situation de Neymar au PSG. En effet, en fin de journée des tweets sont apparus, annonçant que Neymar devrait prolonger son contrat au PSG jusqu'en 2025. L’officialisation de cette bonne nouvelle serait même imminente. Ainsi, après son été dernier très mouvementé et ses envies d’un retour au FC Barcelone, la star brésilienne devrait rester et poursuivre son aventure chez les Rouges et Bleus. Actuellement lié jusqu’en 2022, il aurait notamment accepté un nouveau bail de trois saisons supplémentaires. Mais la réalité serait totalement différente.

Le PSG encore très loin d’un accord avec Neymar ?

Surpris par cette grosse rumeur selon laquelle Neymar aurait prolongé son contrat, un journaliste de la chaîne ESPN a rapidement apporté un démenti cinglant. Selon lui, le PSG serait encore très loin de pouvoir convaincre l’international brésilien de 27 ans.

« Il y a une fausse information qui annonce la prolongation de Neymar jusqu’en 2025 au PSG. C’est faux. Qu’ils veulent le prolonger c’est sûr, s'ils vont y arriver, c’est autre chose… », a notamment écrit Moises Llorens sur Twitter. Cependant, un proche du numéro 10 du PSG a confirmé dans les colonnes du journal L’Equipe que si le PSG fait un parcours remarquable en Ligue des Champions cette saison, « il y a de bonnes chances pour qu'il veuille rester. »

Le PSG devra donc aller le plus loin possible en C1 pour espérer garder son numéro 10 la saison prochaine.