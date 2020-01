OM Mercato : FC Nantes, un nouveau scénario pour Valère Germain

En difficulté à l’ Olympique de Marseille, Valère Germain est annoncé dans le collimateur du FC Nantes. Et les Canaris ne manquent pas de solutions afin de recruter l’attaquant français.

OM : Valère Germain poussé vers la porte de sortie cet hiver ?

C’est une information qui anime le mercato hivernal de l’ Olympique de Marseille et du FC Nantes. En effet, Valère Germain pourrait quitter l’OM dès cet hiver afin de rejoindre le club nantais. Une option qui tient la route, surtout quand on sait que le FC Nantes, ne débordant pas de talents offensifs, voudrait attirer un nouvel attaquant durant le mercato hivernal.

En ce sens, les Canaris s’intéresseraient sérieusement au profil du joueur de 29 ans. Et du côté de l’Olympique de Marseille, on ne fermerait pas la porte à son départ. Valère Germain a subi de plein fouet la concurrence de Dario Benedetto. Le buteur argentin, arrivé cet été, s’est rapidement installé en pointe de l’attaque marseillaise, au détriment du Français qui peine à être décisif.

Depuis l’entame de la saison, Valère Germain ne comptabilise que 2 buts et 3 passes décisives en 17 rencontres (toutes compétitions confondues). Un faible rendement et des prestations décevantes qui auraient fait perdre patience aux dirigeants phocéens. S’ils ont longtemps fermé la porte, les Marseillais seraient désormais ouverts à l'idée de se séparer de leur avant-centre à 18 mois de la fin de son bail expirant en juin 2021.

Une décision interne qui risque de faire les affaires du FC Nantes, désireux de s’attacher les services d’un nouvel élément offensif.

Valère Germain, une aubaine pour le FC Nantes ?

Valère Germain va-t-il quitter l’Olympique de Marseille pour rejoindre le FC Nantes durant le mercao hivernal ? Pour l’instant, le club phocéen ne ferme pas la porte à son départ. Un départ qui permettrait bien évidemment à l’ OM d’alléger sa masse salariale. Le club compterait également sur son transfert pour renflouer ses caisses.

D’ailleurs, selon les indiscrétions de média Sudouest, les dirigeants marseillais demanderaient cinq millions d’euros pour son transfert. Une somme plus ou moins accessible aux finances du FC Nantes. Sauf que le salaire de l’ancien Monégasque compromet sérieusement l’opération.

Valère Germain perçoit environ 300 000 d’euros par mois à Marseille. Une rémunération conséquente aux yeux des Canaris. On voit mal le FC Nantes s’aligner sur un tel salaire et un transfert avoisinant les cinq millions d’euros. Mais une solution pourrait permettre au club entrainé par Christian Gourcuff de faciliter l’arrivée du Marseillais.

Un paiement échelonné envisagé ?

En effet, la question d’une arrivée de Valère Germain reste toujours d’actualité sur les bords de l'Erdre, d’autant plus qu’un plan bien précis pourrait permettre au FC Nantes de faciliter son transfert. Cela peut paraitre surprenant, mais pas impossible...

C’est connu de tous, le FC Nantes devra sortir le chéquier s’il souhaite boucler une arrivée du natif de Marseille. Mais le club nantais, dont les comptes ne sont pas vraiment solides, pourrait miser sur un procédé astucieux afin de parvenir à ses fins. Concrètement, la direction du FC Nantes pourrait payer le club marseillais en plusieurs fois afin d’atténuer le coût de la transaction. L’idée serait donc d’échelonner le paiement de Valère Germain.

Une option envisageable, d’autant plus que l’avant-centre ne figure pas parmi les premiers choix de l'entraineur André Villas-Boas. Aussi, l'Olympique de Marseille ne serait pas mécontent de se décharger du salaire conséquent du joueur. De quoi pousser l'ancien Niçois un peu plus vers la sortie et au club de Nantes à présent de s'activer en coulisse.

Cependant, pour faciliter son transfert de Marseille à Nantes, Valère Germain devra impérativement baisser son salaire élevé. Ce qui semble peu probable.