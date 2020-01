OL : CDF, le groupe de l’Olympique Lyonnais C/ Bourg-en-Bresse

À l'occasion de la reprise de la compétition, ce samedi, en Coupe de France contre le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01, l’ OL est évidemment privé de ses quatre blessés et opérés. Mais également d’un suspendu.

OL : Bertrand Traoré et les 4 blessés, absents à Bourg-en-Bresse.

Rudi Garcia a dévoilé la liste des 18 joueurs de l’ OL, retenus pour affronter le club de National, notamment le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01. Cela, en 32e de finale de la Coupe de France. Comme il fallait s’y attendre, les quatre blessés graves : Léo Dubois, Youssouf Koné, Jeff Reine-Adélaïde et Memphis Depay sont absents du groupe lyonnais.

Suspendu, Bertrand Traoré est également absent de l’équipe en déplacement dans le département de l'Ain. La rencontre est en effet prévue, ce samedi 4 janvier 2020, au Stade Marcel Verchère (coup d’envoi 20h55). L'objectif de Rudi Garcia et l'Olympique Lyonnais dans cette compétition est d'aller le plus loin possible, voire remporter le trophée de la Coupe de France. Trophée qui lui échappe depuis son dernier sacre en 2012.

Le groupe de l’ Olympique Lyonnais contre Bourg-en-Bresse :

Anthony Lopes, Tatarusanu - Kenny Tete, Rafael, Marcelo, Denayer, Andersen, Marçal - Houssem Aouar, Tousart, Thiago Mendes, Caqueret, Jean Lucas - Terrier, Dembélé, Cornet, Gouiri, Cherki.