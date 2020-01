Mercato PSG : Pep Guardiola confirme en personne pour Fernandinho

Désireux de s’attacher les services d’un milieu de terrain défensif, le PSG surveillerait avec beaucoup d’attention la situation de Fernandinho du côté de Manchester City. Pep Guardiola, le coach du club anglais, a ouvertement annoncé la couleur pour l’avenir de son joueur de 34 ans.

Le dossier Fernandinho déjà refermé pour le PSG ?

Si Leonardo, qui est activement à la recherche d’une nouvelle sentinelle pour le PSG, espère tenter de convaincre son compatriote Fernandinho de venir agrandir la petite communauté brésilienne du Camp des Loges, Pep Guardiola est encore très loin d’avoir décidé de se séparer de son vétéran. De passage devant la presse vendredi après-midi, le manager de Manchester City a ouvertement assuré qu’il compte sur son joueur pour l’avenir.

« Fernandinho ? Bien sûr que je veux qu’il reste », a lancé Guardiola au micro de Sky Sports avant d’exprimer toute sa confiance à l’international brésilien. « Je suis ravi de nos trois années passées ensemble », avoue le technicien catalan, pour qui Fernandinho « n’a pas besoin » de « convaincre de rester plus longtemps » à Manchester City, puisqu’il a déjà « convaincu dès le premier jour, il y a trois ans, lorsque nous avons commencé à travailler ensemble. »

Fernandinho prêt à s’offrir un dernier gros challenge avant la retraite ?

Pour Leonardo et le PSG, c’est donc une piste qui se referme assez rapidement. Reste toutefois à savoir si le principal concerné voudra poursuivre l’aventure avec les Citizens ou s’offrir un dernier gros challenge avant de raccrocher les crampons. Surtout dans un vestiaire où il retrouverait des cadres de la sélection brésilienne et non des moindres, Neymar, Thiago Silva et Marquinhos.

Malgré cette sortie de Guardiola, le dossier Fernandinho pourrait donc être relancé par l’ambition personnelle de l’ancien joueur du Shakhtar Donetsk à l’issue de sa septième saison sous les mêmes couleurs mancuniennes.