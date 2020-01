OM Mercato : Zubizarreta reçoit deux bons conseils pour l’hiver

Que devrait faire l’ OM à l’occasion de ce mercato hivernal ? Alors que plusieurs suggestions ont déjà été faites, les recruteurs de l’ Olympique de Marseille viennent de recevoir deux nouvelles propositions.

L’ OM aiguillé sur un buteur cet hiver ?

L’ OM va-t-il recruter ou pas pendant ce mercato hivernal ? L’entraîneur marseillais André Villas-Boas a déjà répondu que l’ Olympique de Marseille ne recruterait qu’en cas de vente d’un joueur. Plus restrictif, pour le propriétaire Frank McCourt lui-même, il serait hors de question de recruter cet hiver. Il faudrait vendre pour renflouer les caisses.

Mais l’ OM ne devrait s'inscrire dans aucune de ces deux options lors de ce mercato hivernal. Autrement dit, les recruteurs olympiens seraient bien inspirés de signer un renfort, notamment un avant-centre, même sans avoir vendu de joueur. C’est du moins le premier conseil que donne Didier Roustan.

Selon le journaliste de La Chaîne L’Equipe, le véritable « problème » des Marseillais, « c'est qu'ils n'ont pas d'avant-centre si Dario Benedetto venait à se blesser ». Valère Germain ne serait pas en mesure de « jouer dans cette configuration en 4-3-3 avec Payet à gauche ».

Le confrère ne semble pas avoir tort. C'est vrai que Valère Germain, très impliqué, est en revanche régulièrement critiqué pour ses limites techniques.

Didier Roustan a même déjà réfléchi au profil du buteur qui viendrait renforcer l'effectif d'André Villas-Boas cet hiver. Selon le journaliste, l’ OM gagnerait à signer « un bon coup avec un attaquant axial qui accepte de ne pas jouer tous les matchs et qui peut… amener quelque chose et combler le vide ».

Un profil que présente d’ailleurs une cible annoncée dans le viseur d’Andoni Zubizarreta cet hiver, à savoir le joueur anglais Daniel Sturridge, attaquant de Trabzonspor en Turquie, « un bon coup, car il peut jouer avant-centre et sur le côté ». Reste que « financièrement... il faut voir » ...

Un conseil qui ne serait manifestement pas suivi par Frank McCourt. Comme cela a déjà été signalé, l'homme d'affaires américain, désormais plus regardant sur les dépenses du club, n'a pas envie d'entendre parler de recruter cet hiver. A moins de signer un grand nom...

L’ Olympique de Marseille conseillé de ne pas vendre cet hiver

Mais le discours sur la conduite à adopter lors de ce mercato hivernal varie de Frank McCourt à Jacques-HenriEyraud et son staff. Pour leur part, les responsables olympiens ne disent pas qu’ils ne veulent absolument pas recruter cet hiver. Ils déclarent qu’ils ne recruteraient qu’en cas de vente.

Et l'on sait que Jacques-Henri Eyraud et son staff voudraient vendre pour renflouer leurs caisses. Une surface financière limitée qui ne leur avait pas permis de recruter comme ils l'auraient voulu lors du mercato estival.

Mais fort heureusement, les trois joueurs recrutés, à savoir le défenseur central espagnol Alvaro Gonzalez, le buteur argentin Dario Benedetto et le milieu de terrain français Valentin Rongier, s'avèrent être des renforts de poids. Trois joueurs qui ont largement contribué à l'excellente 2e place de l' Olympique de Marseille à mi-saison.

Mais pour recruter cet hiver, l'écurie phocéenne voudrait d'abord vendre. Et justement, les joueurs pour qui une possible vente est annoncée sont principalement Kevin Strootman au Hertha Berlin, Valère Germain au FC Nantes et Morgan Sanson à Everton ou à Southampton.

Or Didier Roustan déconseille formellement toute vente cet hiver. Selon le confrère, « il ne faut surtout pas que Marseille perde de joueur » lors de ce mercato hivernal pour ne pas mettre l’équilibre de l’effectif en danger.

Un avis déjà exprimé par le technicien portugais de la formation provençale André Villas-Boas. Pour ce dernier, tout départ cet hiver pourrait rompre la dynamique et l'équilibre acquis par son groupe lors de la première partie de la saison.