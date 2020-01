Olympique Lyonnais (OL) : Rafael, sa sortie pleine d'optimisme

Malgré la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’ OL a vécu une première moitié de saison difficile. Le latéral Rafael est pourtant confiant quant à la suite de saison de Lyon.

Rafael croit en la remontée de l’ OL.

Au vu de son effectif et des montants mis en jeu lors du mercato estival, Lyon pointe seulement à une piteuse 12e place de Ligue 1. De même, l' OL s’est qualifié in extremis pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, terminant 2e de sa poule. La deuxième partie de saison s’annonce difficile pour Rudi Garcia et ses hommes. Ils devront faire sans leur capitaine Memphis Depay et le prometteur Jeff Reine-Adélaïde, tous deux absents pour blessures.

De même, Léo Dubois et Youssouf Koné ne feront leur retour qu’après la reprise. Malgré ces absences, Rafael croit en une meilleure partie de saison de l’ OL. Le latéral brésilien de Lyon a confiance en ses coéquipiers. « On revient plus fort en étant positif », a confié l’ancien mancunien en conférence de presse à la veille du prochain match des Gones.

Samedi, les Lyonnais affrontent Bourg-en-Bresse en 32e de finale de la Coupe de France. Un match assez important pour Rafael. Pour le Brésilien, l’ OL « a besoin de gagner pour obtenir de la confiance ». En conférence, le latéral droit en a profité pour revenir sur sa situation personnelle. Il a joué très peu cette saison.

Rafael n’a joué que sept rencontres depuis le début de saison, dont quatre en tant que titulaire. En l’absence de Léo Dubois, le latéral de 29 ans tient une chance pour faire ses preuves. Non épargné par une blessure en début de saison, il a été relégué troisième dans la hiérarchie derrière Dubois et Kenny Tete.