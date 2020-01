AS Monaco : Cesc Fabregas range Leonardo Jardim aux oubliettes

L’AS Monaco reçoit le Stade de Reims pour les 32es de finale de la Coupe de France. Cesc Fabregas s’est exprimé en conférence de presse avant cette affiche. L’Espagnol est revenu sur le départ de Leonardo Jardim.

Cesc Fabregas tourne la page Jardim à Monaco.

L’AS Monaco effectue sa première sortie de l’année ce samedi. Pour cette entrée dans la nouvelle année, l’ASM reçoit le Stade de Reims en 32es de finale de la Coupe de France à Louis II. Il s’agira de la première de Robert Moreno, le nouvel entraîneur du club du Rocher. En conférence de presse d’avant-match, Cesc Fabregas s’est montré enthousiaste quant à l’arrivée de son compatriote sur le banc monégasque.

Comme l’ancien milieu de Chelsea, Robert Moreno est passé par l’école barcelonaise. Une chose que n’a pas oublié de rappeler Cesc Fabregas. Le joueur de 32 ans a en effet été formé à la Masia avant de jouer quelques saisons au FC Barcelone. Le milieu monégasque espère donc que son nouvel entraîneur va apporter cette philosophie de jeu du géant du football espagnol à Monaco.

Devant les journalistes, Cesc Fabregas est également revenu sur le départ de Leonardo Jardim. Le technicien portugais a été remercié après un début de saison en deçà des attentes. Bien que 7e de Ligue 1, Oleg Petrov avait indiqué que le club de la Principauté méritait mieux. Surtout au vu des dépenses effectuées pendant l’été.

« Jardim, c’est fini », déclare Cesc Fabregas

Malgré une dernière victoire contre le LOSC (5-1) lors de la 19e journée de Ligue 1, la direction monégasque a tout de même remercié le technicien lusitanien. À ce sujet, Cesc Fabregas salue le travail effectué par son ancien coach sans pour autant s’y appesantir. « Maintenant c'est fini, le foot est comme cela. Aujourd'hui c'est Robert Moreno qui dirige l'équipe et nous sommes à son service », a confié le champion du monde espagnol.

Avec l’arrivée de Robert Moreno, Fabregas estime que beaucoup de choses vont changer à l’ ASM. L’ancien Gunner voit même déjà des changements dans la méthode de travail. S’il estime qu’il faudra un peu de temps pour que la mayonnaise prenne, l’ancien capitaine d’Arsenal juge que c’est aux joueurs d’assimiler rapidement les consignes du nouvel entraîneur. Il souligne aussi que le nouvel état d’esprit qu’apporte l’ancien sélectionneur de la Roja permettra « aux joueurs de jouer leurs cartes à fond ».

Chose qu’entend bien faire Cesc Fabregas. Arrivé sur le Rocher il y a un an alors que Thierry Henry officiait encore à Monaco, l’Espagnol devait être un maillon important de l’ASM. Mais les blessures, suspensions et autres absences ne lui ont pas permis devenir incontournable pour le club de la Principauté.

L’heure du réveil pour Fabregas ?

Il n’y a plus qu’à espérer que l’ancien Blaugrana profite de la nouvelle dynamique que doit apporter Robert Moreno. Fabregas vit une saison difficile sur le plan personnel. Il n’a joué que 13 matches toutes compétitions confondues avec l’As Monaco, dont 9 comme titulaire. De même, il n’a distillé que 2 passes décisives durant l’exercice actuel. Ses performances étaient tellement remises en question que son départ avait même été évoqué un temps en interne.

Le milieu monégasque était même déjà pisté par des clubs dont il n’a pas révélé l’identité. Fabregas était sur les tablettes d’un club de Premier League et d’un autre en Chine. Aujourd’hui, avec l’arrivée de son compatriote Robert Moreno, on peut dire qu’un départ de Fabregas n’est plus à l’ordre du jour.

Le numéro 4 espagnol est l’un des joueurs les plus expérimentés de l’effectif monégasque. Il est donc appelé à jouer un grand rôle auprès des plus jeunes du club. Pour ce faire, Fabegas devra revenir à son meilleur niveau physique. Surtout qu’il a eu des problèmes à la cuisse durant la première moitié de saison.