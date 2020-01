Mercato Asse : Wesley Fofana, un transfert à la William Saliba ?

Courtisé par de nombreux clubs, Wesley Fofana est sans aucun doute une valeur marchande importante pour l’ ASSE. On lui prédit d’ailleurs déjà une trajectoire similaire à celle de William Saliba, son coéquipier depuis le centre de formation des Verts jusqu’à l’équipe professionnelle.

Wesley Fofana, le futur jackpot de l' ASSE ?

Comme William Saliba, Wesley Fofana a été formé au centre de formation de l' ASSE de 2015 à l’été 2019. La saison dernière, il a même remporté la coupe Gambardella avec la réserve des Verts, en avril 2019. C'était contre les U19 de Toulouse FC, battus (2-0) au Stade de France, à Saint-Denis.

Lors de la saison 2018-2019, le très prometteur Stéphanois avait fait ses premières apparitions en Ligue 1, sous les ordres du coach d'alors, M. Jean-Louis Gasset. Il avait pris part à deux derniers matchs du championnat, respectivement contre l’OGC Nice (3-0) et Angers SCO (1-1).

Remplaçant contre les Aiglons au stade Geoffroy-Guichard, le joueur de 19 ans avait été titulaire face aux Scoïstes au Stade Raymond Kopa. Mais après le départ à la retraite de Jean-Louis Gasset et la nomination de Ghislain Printant, il n’avait pas eu la confiance de ce dernier.

Néanmoins, Wesley Fofana a finalement pu se relancer sous les ordres de Claude Puel, nommé le 4 octobre 2019, après le limogeage de Printant. C’est ainsi qu’il a pris part à 8 matchs de Ligue 1, dont 7 titularisations entre la 10e et la 19e journée.

Trois prétendants aux trousses de la pépite stéphanoise ?

Lors de ses apparitions, le jeune défenseur central a été flamboyant. Il s’est imposé aux côtés de Loïc Perrin, en l’absence de son ancien partenaire de l’Académie stéphanoise, William Saliba, blessé au pied début novembre 2019. Grâce à ses performances, il a attiré l’attention du Milan AC. Le club lombard a en effet coché le nom du défenseur de Sainté, en plan B, en cas d'échec de la piste Jean-Clair Todibo (FC Barcelone).

Wesley Fofana a été également supervisé par le RB Leipzig (Allemagne) et le RB Salzbourg (Autriche), d’après L’Équipe. Ces deux écuries auraient même transmis une offre estimée à 15 millions d’euros à l’ ASSE. En quête de renfort dans l’axe de sa défense, l’AS Monaco s’était aussi renseigné sur ce dernier un temps. Mais les Monégasques ont finalement recruté le jeune serbe Strahinja Pavlovic (18 ans).

AS Saint-Étienne : un plan secret pour transférer Wesley Fofana ?

Vu l’intérêt que suscite leur pépite, les dirigeants de Verts envisagent de blinder son contrat au-delà de juin 2022. Selon des indiscrétions du quotidien sportif, l’ As Saint-Étienne veut ainsi revaloriser le prix de l’arrière de 19 ans, estimé à 4 M€ par Transfermarkt. En d’autres termes, les dirigeants stéphanois se prépareraient ainsi à transférer le natif de Marseille, comme William Saliba.

Il faut rappeler que le bail de ce dernier avait été prolongé, le 23 avril 2019, jusqu’à fin juin 2023. Mais trois mois plus tard, précisément le 25 juillet, il avait été vendu à Arsenal, contre un chèque de 30 M€. L’AS Saint-Étienne avait aussi exigé et obtenu le prêt du défenseur de 18 ans pour une saison (2019-2020), dans la foulée de son transfert.

Et tout porte à croire que Claude Puel, le nouveau manager général de l’ ASSE a bien l’intention de gérer le dossier Wesley Fofana comme celui de William Saliba. La prolongation du contrat du numéro 32 de l' ASSE annoncée dans les tuyaux ressemble fort bien au scénario du transfert de son coéquipier.

Il ne serait donc pas surprenant de voir le joueur né le 17 décembre 2000 quitter Saint-Étienne, contre un gros chèque de 30 millions d’euros ou plus.

