Man United Mercato : Le Real hésite, le PSG se place pour Pogba.

Longtemps annoncé au Real Madrid, Paul Pogba n’a toujours pas quitté les rangs de Manchester United. En quête d’un nouveau milieu de terrain créatif, le PSG se serait positionné pour l’international français de 26 ans.

Paul Pogba sur le départ l’été prochain ?

De nouveau blessé et indisponible pour au moins un mois selon l'entraîneur de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba demeure l’une des attractions de ce mercato hivernal. Même s’il ne devrait finalement pas bouger durant ce mois de janvier, le milieu de terrain français sera sans nul doute l’un des gros tubes de l’été à venir. Il faut dire que le Champion du monde 2018 ne sera plus qu’à un an de la fin de son contrat et pour ne pas le voir s’en aller gratuitement, le club anglais pourrait le placer sur le marché des transferts.

Annoncé comme l’un des grands rêves de Zinédine Zidane, la Pioche a vu l’horizon s’assombrir du côté de Madrid avec l’explosion du jeune Federico Valverde (21 ans). Du coup, la direction du Real ne serait plus vraiment chaude à l’idée d’investir une centaine de millions d’euros pour un joueur dont l’arrivée n’est plus considérée comme nécessaire. Un doute qui pourrait faire les affaires du PSG.

Grosse bataille à venir avec la Juventus Turin ?

En effet, d’après les informations de Sport Mediaset, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo pourraient lancer une offensive pour le numéro 6 de Manchester United à la faveur de la prochaine fenêtre de recrutement de l’été 2020. Le média transalpin précise également que la Juventus Turin serait toujours intéressée par un retour de son ancien milieu de terrain. La Vieille Dame serait même encline à tenter sa chance cet hiver avec une offre incluant un chèque de 70 millions d’euros plus Adrien Rabiot pour récupérer Pogba.

Reste à savoir si les Red Devils voudront le laisser partir cet hiver.