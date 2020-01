Montpellier : Michel Der Zakarian valide le départ d'un flop

Michel Der Zakarian s’attend à l'arrivée d’un nouvel attaquant cet hiver. En conférence de presse, le coach de Montpellier a profité pour s'exprimer sur la situation de Petar Skultic devenu indésirable.

Michel Der Zakarian ouvre la porte à un départ.

Michel Der Zakarian est dans l’attente. L’entraîneur de Montpellier devrait prochainement accueillir un nouvel attaquant. Son président, Laurent Nicollin, avait d’ailleurs annoncé il y a quelques jours qu’un accord de principe avait été trouvé avec un joueur. Toutefois, il n’avait pas dévoilé l’identité de l’intéressé.

A la veille de son premier match en 2020, Michel Der Zakarian s’est livré à la traditionnelle conférence de presse. Le coach du MHSC est revenu sur la situation de Petar Skuletic. L’attaquant serbe de Montpellier est plus que jamais sur le départ cet hiver. C’était déjà le cas l’été dernier. Seulement, son départ ne devait se faire que si un nouvel attaquant arrivait.

Au final, Montpellier n’a recruté personne et Petar Skuletic est resté dans l’Hérault. Aujourd’hui, comme l’a annoncé Michel Der Zakarian, la donne a changé. Arrivée ou non, le MHSC est ouvert à un départ de son attaquant serbe. « On veut qu’il parte », a lâché sans ambages le technicien arménien tout en regrettant que Skuletic n’ait pas réussi à s’imposer à Montpellier.

Le géant serbe (1m93) affiche un triste bilan avec le MHSC. Il ne compte qu’un but et deux passes décisives depuis son arrivée à Montpellier en 2018. Son contrat avec le club de l’Hérault expire l’été prochain. Même s’il ne venait pas à partir cet hiver, il sera libre durant l’été.