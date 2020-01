Mercato PSG : Emre Can, le verdict final de la Juve est tombée !

Le mercato hivernal est désormais ouvert et les clubs peuvent librement faire leurs emplettes. En quête d’un milieu de terrain supplémentaire, le PSG a coché le nom du joueur de la Juve, Emre Can, pour ce mois de janvier. Aux dernières nouvelles, la Vieille Dame aurait pris une décision radicale pour l’international allemand.

Le dossier Emre Can totalement remis en cause ?

Depuis plusieurs semaines déjà, Emre Can est régulièrement annoncé sur le départ. En manque de temps de jeu à la Juventus Turin, l’Allemand voulait partir notamment en vue du prochain Euro 2020, où il veut arriver en pleine forme. Auteur de 7 matches seulement durant toute la première partie de saison, Emre Can a été annoncé dans le viseur de nombreux clubs, dont le Borussia Dortmund, Manchester United, mais également le Paris Saint-Germain.

Un chassé-croisé en janvier entre Emre Can et Leandro Paredes, incluant également le latéral polyvalent des Bianconeri, Mattia De Sciglio, a même été évoqué. Toutefois, le Corriere dello Sport annonce ce samedi que le club turinois veut finalement garder son joueur.

Leandro Paredes finalement parti pour rester au PSG ?

Arrivé il y a un an en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg pour 47 millions d’euros, Leandro Paredes va finalement rester au Paris Saint-Germain. Les dirigeants des deux clubs ont mis un terme aux négociations puisque le champion d’Italie réclamait absolument entre 30 et 40 millions d’euros pour Emre Can qui dispose d’une clause libératoire fixée à 50 millions d’euros à compter du 1er juillet prochain.

Ne souhaitant pas s’aligner sur toutes ces sommes, le Paris SG se serait retiré de ce dossier.