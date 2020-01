Stade Rennais Mercato : Benjamin Bourigeaud sur le départ ?

En quête de renforts, le Hertha Berlin ciblerait plusieurs joueurs de Ligue 1, dont Benjamin Bourigeaud, milieu défensif du Stade Rennais. Le tout est alors de savoir si les recruteurs berlinois ont une chance de convaincre les dirigeants rennais.

Stade Rennais mercato : Bourigeaud dans le viseur du Hertha Berlin ?

Le Hertha Berlin voudrait forcément faire ses emplettes en Ligue 1 cet hiver. Douzième de Bundesliga à mi-saison, le club entraîné par Jürgen Klinsmann a un objectif clair pour la seconde partie de la saison : finir à une place qualificative pour l’Europe.

A cet effet, les recruteurs du Hertha Berlin voudraient renforcer leur effectif et viseraient en priorité des joueurs de Ligue 1, à savoir Lucas Tousart de l’ OL ou Kevin Strootman de l’ OM. Une liste à laquelle il faudrait désormais ajouter Benjamin Bourigeaud, milieu défensif du Stade Rennais.

Francefootball annonce que « Benjamin Bourigeaud, dont le nom a été évoqué à plusieurs reprises en interne, est notamment très apprécié » par le club allemand. Mais à la différence des deux premiers joueurs, visés pour cet hiver, le dossier Bourigeaud ne serait finalisé qu’en fin de saison.

Stade Rennais : Benjamin Bourigeaud au Hertha Berlin la saison prochaine ?

Joueur clé du Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud a récemment prolongé jusqu’en 2023. Un message déjà clair pour le Hertha Berlin, mais également pour tout autre éventuel prétendant : le Rennais de 25 ans ne sera pas facile à déloger.

En plus de cette prolongation, l’ancien Lensois évolue avec une formation rennaise qui ne manque pas d’ambition non plus. Une réalité exprimée par la présence des Rennais sur le podium de Ligue 1, avec l’objectif d’accrocher la Ligue des champions en fin de saison.