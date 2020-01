OM Mercato : Un gros défi lancé à Andoni Zubizarreta

Alors que pour l’ OM il n'est pas nécessaire de recruter, Andoni Zubizarreta est conseillé de se méfier. D’ailleurs, le directeur sportif de l’ Olympique de Marseille est attendu pour anticiper sur les bons coups.

OM mercato : Andoni Zubizarreta attendu pour réaliser un gros coup ?

L’ OM n’envisage pas de recruter cet hiver. Plusieurs raisons sont avancées pour justifier ce choix : la surface financière très réduite, l’excellente première partie de saison et le désir d’André Villas-Boas de ne pas compromettre l’équilibre de son groupe.

Mais Nabil Djellit préfère se méfier. Pour L’Equipe Mercato, le journaliste s’est dit convaincu que c’est en partant du « principe que c’est parfois dans les moments où on se dit « ça se passe bien, on ne touche à rien » qu’il faut préparer les choses pour la suite ». Il recommande à l’ OM de rester surtout à l’affût « des marchés d’opportunités » et estime que « c’est aussi le rôle du directeur sportif d’avoir un coup d’avance ».

Le journaliste de France Football estime qu’Andoni Zubizarreta n’a pas encore réalisé assez de coups en avance et pense qu’il est temps que l'Espagnol « sorte enfin quelque chose de son chapeau ».

Mais le confrère n’ignore pas qu’ « il y a l’équation économique… » qui gêne le directeur sportif marseillais dans son travail d’anticipation. Mais pour Nabil Djellit, la situation économique de l’écurie olympienne ne peut pas tout expliquer. Car c’est aussi le rôle du directeur sportif de trouver une porte de sortie à un joueur comme Kevin Strootman, dont le « salaire est monstrueux et impacte clairement » le mercato de l’ OM.

Le confrère recommande à l’écurie olympienne de se renforcer au poste de latéral gauche cet hiver. Mais il n’est pas sûr que Faouzi Ghoulam, dont le nom est justement associé au recrutement marseillais pour le poste, soit financièrement accessible, parce que c’est un joueur au « salaire extrêmement important… ».