Mercato PSG, Real : Modric à Paris, le gros coup estival confirmé

Recruter Luka Modric l’été prochain, c’est le gros coup que voudrait réussir Leonardo pour le PSG pour l’été prochain. Les choses se préciseraient même déjà dans ce sens.

Luka Modric, l’improbable occasion à ne pas rater pour le PSG ?

Ballon d’Or 2018, Luka Modric a perdu sa place de titulaire indiscutable au Real Madrid au fil des mois. En fin de contrat et après avoir fêté ses 34 ans, le milieu de terrain croate vit ses derniers mois sous les couleurs madrilènes. Un départ l’été prochain n’étant désormais plus à écarter pour le vice-champion du monde en titre. Déjà annoncé sur le départ l'été dernier, l’ancien joueur de Tottenham n'a disputé que 12 rencontres de Liga depuis le début de la saison.

Il faut dire qu’avec l’explosion du jeune Federico Valverde, Zinédine Zidane fait de moins en moins appel à son vétéran. Mais plusieurs autres formations européennes le trouvent encore bon pour le service et aimeraient bien le récupérer l’été prochain selon Diario Gol. Surtout qu’il n’y aura aucune indemnité de transfert à verser. C’est le cas du PSG.

Rude concurrence de l’Inter Milan ?

El Confidencial confirme cette info de Diario Gol et précise qu’après avoir courtisé Modric durant plusieurs années, le club de la capitale ne veut pas rater l’occasion de s’offrir les services d’un joueur pétri de talent et doté d’une expérience immense du très haut niveau. Selon le journal ibérique, Luka Modric pourrait ainsi débarquer au PSG dans six mois.

Mais le média sportif assure que pour avoir le numéro 10 du Real, le PSG devra d’abord se débarrasser de la rude concurrence de l’Inter Milan.