OM : CdF, double surprise pour le groupe contre Trélissac

L’ OM se déplacera à Limoges dimanche (14h15) pour affronter Trélissac en 32e de finale de la coupe de France. André Villas-Boas a créé une double surprise pour le groupe de l’ Olympique de Marseille.

OM : deux absences surprises dans le groupe contre Trélissac

L'entraîneur de l' Olympique de Marseille André Villas-Boas a publié les noms composant son groupe pour affronter Trélissac dimanche (14h15) en 32e finale de la coupe de France. Les absences de Steve Mandanda, Morgan Sanson et Florian Thauvin étaient prévisibles parce que le gardien de l’ OM s’est à peine remis de sa blessure à la cheville contractée lors du match à Metz. L’entraîneur marseillais n’a donc voulu prendre aucun risque et a choisi de laisser le champion du monde au repos. Il pourrait tout de même jouer le match contre le Stade Rennais prévu le 10 janvier prochain pour la 20e journée de Ligue 1 Conforama.

Quant à Morgan Sanson, il avait été touché aux ischio-jambiers et était sorti peu avant la fin du match contre Nîmes Olympique alors que l’ OM n’avait plus droit à aucun remplacement. Si l’ancien milieu de terrain montpelliérain se porte mieux, André Villas-Boas a tout de même décidé de le laisser au repos pour l’aligner également contre les Rennais.

Enfin, Florian Thauvin vient de reprendre la course sur tapis. Son retour à la compétition n’est prévu que pour la mi-février.

Si ces trois absences étaient déjà prévues, il n’en était pas de même pour deux autres absences constatées dans le groupe de l’ Olympique de Marseille. En effet, Boubacar Kamara et Jordan Amavi n’ont pas été convoqués non plus. Bien sûr que ces deux joueurs ne sont pas blessés. André Villas-Boas ne voudrait tout simplement pas leur faire courir des risques de blessure.

Olympique de Marseille : les 20 Olympiens convoqués contre Trélissac

Gardiens : Pelé, Ngapandouetnbu, Dia - Défenseurs : Alvaro, Caleta-Car, Perrin, Sakai, Nkounkou, Ali Mohamed, Sarr - Milieux : Rongier, Lopez, Strootman, Khaoui, Chabrolle - Attaquants : Benedetto, Payet, Radonjic, Aké, Germain.