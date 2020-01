Mercato PSG : Tuchel annonce la couleur pour Cavani et Paredes.

À la veille de la 32e finale de la Coupe de France contre Linas-Montlhéry (Régional 1), Thomas Tuchel était face à la presse. L’occasion pour l’entraîneur du PSG de faire le point sur la situation d’Edinson Cavani et Leandro Paredes annoncés sur le départ cet hiver.

Alors que les deux joueurs sont l'objet de diverses rumeurs durant ce mercato hivernal, Thomas Tuchel a tenu à faire une cinglante mise au point sur la situation de Leandro Paredes et Edinson Cavani. En fin de contrat, Cavani serait en négociations très avancées avec l’Atlético Madrid en vue d’un transfert rapide. Leandro Paredes, lui, devait servir de monnaie d’échange entre le PSG et la Juventus Turin afin de récupérer l’international allemand Emre Can.

Mais Thomas Tuchel n’a pas forcément envie de se séparer de ses deux protégés. « Leandro Paredes a beaucoup joué pendant la dernière phase de la saison. Il a montré qu'il était capable d'être un joueur clé et d'avoir beaucoup d'influence dans notre jeu », a déclaré le technicien allemand du PSG. Pareil pour Edinson Cavani que Tuchel dit vouloir aussi garder pour la seconde partie de saison. « J’ai confiance en eux et je pense qu'ils resteront avec nous. Ce n'est pas nécessaire d'imaginer autre chose », a confié le coach parisien devant les journalistes.

Paredes parti pour rester, Cavani plus complexe ?

Selon les informations du quotidien italien Corriere dello Sport, la Juventus Turin aurait fait marche arrière sur le dossier Leandro Paredes, souhaitant notamment conserver son milieu allemand Emre Can. Le cas de Cavani parait plus complexe puisque le joueur de 32 ans veut rejoindre l’Atlético Madrid. Une délégation du club espagnol a fait le déplacement à Paris, ce samedi. Le Matador aurait déjà donné son accord de principe à Diego Simeone pour son transfert gratuit vers les Colchoneros dans les mois à venir.