PSG : Thomas Tuchel confirme sa position sur le Mercato d’hiver !

Contrairement à d'autres entraîneurs, Thomas Tuchel n'attend pas de nouveaux joueurs au PSG ce mercato hivernal. Le technicien du Paris Saint-Germain a affirmé qu'il n'avait rien demandé à ses dirigeants pour ce marché des transferts.

PSG : Thomas Tuchel n’a rien demandé à Leonardo.

A l'entame du mercato hivernal, les bruits s’intensifient autour du PSG aussi bien dans le sens des départs que celui des arrivées de nouveaux joueurs. En fin de contrat le 30 juin prochain, la situation d’Edinson Cavani fait logiquement jaser, idem pour le milieu de terrain Leandro Paredes. Ce dernier pourrait quant à lui quitter le Paris Saint-Germain dans le cadre de l’opération Emre Can (Juventus). Pourtant, Thomas Tuchel a ouvertement déclaré ce samedi n’avoir besoin d’aucun nouveau joueur. Pour lui, Leonardo devrait également empêcher les départs de joueurs de son effectif.

« Tout peut arriver dans le foot, on l’a déjà vu, mais moi je n'ai rien demandé », a lancé le technicien allemand avant de se réjouir de l’harmonie qui existe désormais dans son groupe. « J’adore l'équipe et mes joueurs. J'aime travailler avec eux, et on a trouvé une bonne complicité », indique le coach du parisien. Poursuivant, l’ancien titulaire du banc du Borussia s’oppose à de nouvelles arrivées, car assure-t-il, « ce n'est pas nécessaire que des joueurs partent ou arrivent. » De son côté, le directeur sportif du PSG, aimerait faire venir un milieu de terrain supplémentaire cet hiver.

Un nouveau milieu de terrain en approche ?

Malgré les présences de Marco Verratti, Marquinhos, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Leandro Paredes et le jeune Tanguy Kouassi, Leonardo voudrait encore recruter au milieu de terrain. Le patron du recrutement du PSG serait ainsi positionné sur les pistes menant à Sandro Tonali (Brescia), Allan (Naples), Emre Can (Juventus Turin) et Lucas Paqueta (AC Milan).

Un nouvel élément pourrait donc débarquer dans le vestiaire du Paris Saint-Germain d'ici le 31 janvier prochain.