Mercato Asse : Darys Bentafar, une belle prise pour St-Etienne !

Darys Bentafar est désormais un joueur de l’ Asse. Le jeune attaquant de 15 ans a fait le choix de rejoindre l’ As Saint-Étienne alors qu’il était courtisé par le FC Nantes et Bordeaux.

Darys Bentafar, un nouvel attaquant débarque à l' Asse

À défaut de signer un joueur d’expérience qui aurait pu être mis à disposition de Claude Puel, l’ Asse a opté pour un plan d’avenir. Les dirigeants du club stéphanois ont recruté le jeune Darys Bentafar, numéro 9 de Lyon-la-Duchere. Ce dossier n’a pas été facile à cause de la grosse concurrence du FC Nantes et des Girondins de Bordeaux. Les Canaris semblaient un temps en pole position pour engager la pépite, mais l’ As Saint-Étienne a fait jouer sa prestigieuse histoire dans le football français pour arracher la mise.

On ignore cependant si Darys Bentafar pourra faire des incursions dans le groupe de l’entraîneur Claude Puel dans cette seconde partie de la saison. Les Verts manquent en tout cas d’efficacité en attaque depuis le début de la saison. Au classement des secteurs offensifs en championnat de France, l' Asse n’arrive qu’à la 11e position. Denis BOUANGA, avec ses 7 buts, est le seul attaquant stéphanois présent dans le top 20 des buteurs de Ligue 1 Conforama pour la première partie de la saison. Il occupe le 12e rang.

Le coach de l' St-Etienne peut-il déjà compter sur Darys Bentafar

Coach Puel aurait bien besoin de muscler son attaque pour permettre une rapide remontée de l’équipe au classement général. À noter que l’ Asse arrive à la 14e place de Ligue 1 avec son total de 25 points. Le club n’a remporté que 7 de ses 19 matchs (4 nuls et 8 défaites). Ce transfert de Darys Bentafar ne sauvera peut-être pas l'équipe cette saison, mais il permet de préparer l'avenir.

Malgré cette recrue, le mercato Asse n'a pas encore véritablement démarré. L'entraîneur attend des départs de certains joueurs qui n'entrent pas dans son plan de jeu avant de procéder au renforcement des secteurs peu compétitifs de son équipe.