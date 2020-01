PSG Mercato : Leonardo face à une difficulté venue de West Ham ?

En fin de contrat avec le PSG cette saison, Thiago Silva est toujours dans l’attente d’une offre de prolongation. Mais les recruteurs du Paris Saint-Germain auraient déjà en tête l'eventuel remplaçant du défenseur central brésilien. Cependant, West Ham serait décidé à ne pas laisser Leonardo mener paisiblement l’affaire.

PSG mercato : pas de prolongation pour Thiago Silva ?

Thiago Silva est certainement l’un des joueurs les plus performants du PSG. Plus qu’un cadre du vestiaire, c’est la capitaine du club. C’est dire si l’ancien du Milan AC est important dans l’effectif du Paris Saint-Germain.

Il sera en fin de contrat au terme de cette saison et les dirigeants parisiens n'ont pas l'air de vouloir le prolonger. Pour Nasser Al-Khelaifi et Leonardo, il a beau être performant, Thiago Silva ne représente plus l’avenir du PSG, à 34 ans bien comptés. D’où l’idée de s’en séparer en fin de saison.

Paris Saint-Germain : West Ham prêt à chambouler un dossier prioritaire de Leonardo ?

Les recruteurs du PSG viseraient Kalidou Koulibaly, défenseur central du SSC Naples. Mais déjà confrontés à la concurrence de Manchester City pour une signature de l’international sénégalais, Leonardo et son staff devraient désormais compter avec l’intérêt de West Ham.

Selon les informations divulguées par le Daily Express, West Ham voudrait se renforcer qualitativement cet hiver afin de donner à David Moyes, son tout nouvel entraîneur, les joueurs nécessaire pour réaliser une excellente seconde partie de saison. Et Kalidou Koulibaly figure en tête de liste des cibles des Halmers qui seraient même proches de transmettre une offre de 82 millions d’euros.

Autant dire tout de suite que face à une telle concurrence, le Paris Saint-Germain devra sortir le grand jeu pour espérer rafler la mise.